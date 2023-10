Gli eventi meteorologici spaziali interrompono la migrazione degli uccelli, dimostra uno studio

Uno studio recente ha fatto luce sull’impatto degli eventi meteorologici spaziali sui modelli di migrazione degli uccelli. Proprio come gli esseri umani fanno sempre più affidamento sulle app di navigazione, è stato scoperto che gli uccelli dipendono dal loro senso geomagnetico per orientarsi durante i loro lunghi cicli migratori. Tuttavia, le interruzioni nei campi magnetici della Terra causate dalle esplosioni solari e da altri disturbi spaziali rappresentano sfide significative per questi uccelli migratori.

A differenza degli esseri umani, gli uccelli e altri organismi come le tartarughe marine e le trote possono rilevare e rispondere al campo magnetico terrestre. Questa capacità è cruciale per le loro migrazioni a lunga distanza. Senza una bussola affidabile, gli uccelli si orientano utilizzando il senso geomagnetico. Tuttavia, durante gli eventi meteorologici spaziali, il disturbo dei campi magnetici naturali della Terra lascia gli uccelli senza una guida affidabile.

I dati raccolti dalle stazioni radar meteorologiche Doppler e dai magnetometri hanno rivelato che durante questi eventi meteorologici spaziali, in primavera e in autunno migrano dal 9 al 17% in meno di uccelli. Le sfide sono maggiori per gli uccelli notturni, poiché devono navigare con le loro bussole inaffidabili in condizioni di visibilità ridotta, come con tempo nuvoloso.

Lo studio ha scoperto che gli elevati disturbi geomagnetici non solo riducono il numero di uccelli migratori, ma li fanno anche trasportare senza meta dal vento. Gli uccelli che migrano attraverso le Grandi Pianure degli Stati Uniti durante le forti tempeste solari in autunno fanno meno sforzi per combattere i venti trasversali e spesso finiscono per perdersi.

Con il Sole che si avvicina al picco del suo ciclo di attività solare di 11 anni e mostra già una maggiore attività, lo studio evidenzia le potenziali conseguenze per la migrazione degli uccelli. Le tempeste solari possono sovraccaricare i satelliti, le radio e le reti elettriche della Terra, creando interruzioni che possono rivelarsi fatali per molte specie di uccelli.

Questa ricerca sottolinea l’importanza di comprendere e mitigare l’impatto degli eventi meteorologici spaziali su varie forme di vita. Studiando gli effetti sulla migrazione degli uccelli, gli scienziati possono ottenere informazioni sulle implicazioni più ampie delle alterazioni della meteorologia spaziale sugli ecosistemi.

Fonte: Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze