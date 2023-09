Una terrificante tempesta solare colpisce la Terra, provocando un grave impatto

Nelle ultime 24 ore, la Terra ha vissuto una delle tempeste solari più terrificanti dal marzo 2023. Questa tempesta solare è stata innescata da un'espulsione di massa coronale (CME) diretta verso la zona di impatto della Terra il 18 settembre. avrebbe colpito il pianeta oppure no, ma non solo colpì la Terra ma arrivò anche un giorno prima del previsto. L’impatto di questa tempesta solare è stato grave.

Secondo un rapporto di SpaceWeather.com, il campo magnetico della Terra è ancora in risonanza a causa del rapido attacco CME del 19 settembre. Ciò ha provocato una forte tempesta geomagnetica di classe G3, causando la visibilità delle aurore dalla Francia alla costa occidentale di Gli stati uniti. La tempesta ha raggiunto il suo apice con aurore rosse osservate anche nelle regioni di media latitudine.

Queste tempeste solari possono avere effetti devastanti. A marzo, una tempesta solare di classe G3 ha ritardato il lancio di un razzo SpaceX e ha portato alla chiusura delle piattaforme petrolifere in Canada a causa dell’aumento dell’elettricità statica. Hanno il potenziale di danneggiare i satelliti, interrompere le reti di comunicazione, compresi i telefoni cellulari e Internet, e rappresentare una minaccia per l’elettronica terrestre e le reti elettriche.

La gravità di questa recente tempesta è stata così significativa che sono state osservate manifestazioni di aurore anche in Francia, una regione molto più a sud del solito. In genere, le aurore sono visibili fino all'estremo sud dell'Oregon e del Nebraska negli Stati Uniti.

Per monitorare e prevedere tali tempeste, il satellite GOES-16, parte della serie GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites), svolge un ruolo cruciale. Lanciato nel 2016, fornisce immagini continue e misurazioni atmosferiche dell'emisfero occidentale della Terra, compreso il rilevamento dei fulmini. Serve come uno strumento vitale per le previsioni meteorologiche, il monitoraggio del clima e la previsione meteorologica spaziale.

Queste recenti tempeste solari servono a ricordare le potenti forze in gioco nel nostro sistema solare e la necessità di un monitoraggio continuo e di una preparazione per i loro potenziali impatti.

Definizioni:

– Espulsione di massa coronale (CME): una massiccia esplosione di vento solare e campi magnetici rilasciati dalla corona solare.

– Tempesta geomagnetica di classe G3: una forte tempesta geomagnetica su una scala che va da G1 (minore) a G5 (estrema).

– Satelliti ambientali operativi geostazionari (GOES): satelliti gestiti dalla NASA e dalla NOAA che forniscono un monitoraggio continuo del tempo e dell'ambiente della Terra.

