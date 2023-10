L'autostima e l'emancipazione delle donne enfatizzate durante l'evento di premiazione

Le donne devono riconoscere la propria autostima e superare i condizionamenti sociali che limitano la loro crescita, secondo Nigar Shaji, direttore del progetto della missione solare Aditya L1 presso l'Indian Space Research Organization (ISRO). Intervenendo all'evento "Premi per l'eccellenza e l'impresa femminile e condivisione della conoscenza" a Tiruchi, Shaji ha elogiato le donne che realizzano risultati e ha sottolineato l'importanza che le donne conferiscano potere a se stesse.

L'evento, organizzato dal Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP), faceva parte di un progetto a sostegno delle organizzazioni della società civile per iniziative a favore del clima, finanziato dalla Gender Enabling Network of Innovation and, sostenuta dall'Unione europea. Imprenditorialità (GENIE).

Shaji ha discusso dei progressi della missione Aditya L1, che inizierà l'orbita verso il punto Lagrange L1 nel gennaio 2024. I punti Lagrange sono posizioni nello spazio in cui gli oggetti rimangono stabili. Il discorso di Shaji ha sottolineato la necessità che le donne siano istruite, finanziariamente indipendenti e allevino i propri figli nel rispetto di tutti, indipendentemente dal sesso.

Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’adozione di tecnologie ecocompatibili e il contributo degli imprenditori nelle iniziative climatiche alla conservazione dell’ambiente. Shaji ha affermato che, sebbene ci saranno sfide, ci saranno anche opportunità di cambiamento.

Evidenziando il lavoro di squadra alla base del successo dell'ISRO, Shaji ha espresso l'impegno dell'organizzazione a dare potere e migliorare la vita delle persone. L'evento si è concluso con la consegna dei premi a 30 imprenditrici provenienti da tutto il Tamil Nadu, riconoscendo i loro risultati.

Oltre alla cerimonia di premiazione, nell'ambito del programma si è svolto un corso di orientamento sul marketing digitale per imprenditrici.

Nel complesso, l’evento è servito come piattaforma per celebrare i risultati ottenuti dalle donne, ispirandole e incoraggiandole anche ad abbracciare la propria autostima e a lottare per la crescita personale e professionale.

