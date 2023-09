La missione solare indiana Aditya L1 inizia a studiare le particelle del vento solare dallo spazio

By

Secondo l'astrofisico senior Dr. Dibyendu Chakrabarty, la missione solare indiana Aditya L1 ha iniziato con successo a studiare le particelle energetiche nel vento solare dallo spazio. Il vento solare è il flusso continuo di particelle cariche provenienti dal sole che permea il sistema solare. Questo studio sarà condotto utilizzando il Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), una parte del carico utile Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS, sviluppato dal Physical Research Laboratory (PRL) con il supporto dello Space Application Center (SAC) di Ahmedabad, funziona nel campo magnetico terrestre dal 10 settembre. Durante il suo viaggio verso il punto 1 di Lagrange, che durerà circa quattro mesi , STEPS raccoglierà dati sulle particelle energetiche nel vento solare. Questi dati contribuiranno a mantenere la salute e le prestazioni delle risorse spaziali.

Lo scopo principale di STEPS è studiare l'ambiente delle particelle energetiche dalla posizione della navicella nel punto L1. I dati a lungo termine di STEPS miglioreranno anche la comprensione dei cambiamenti meteorologici spaziali. Con sei sensori che osservano in direzioni diverse, STEPS misura gli ioni sovratermici ed energetici. I dati raccolti aiutano gli scienziati ad analizzare il comportamento delle particelle che circondano la Terra, in particolare in presenza del suo campo magnetico.

La missione indiana Aditya-L1, lanciata dall'Indian Space Research Organization (ISRO) il 2 settembre, si sta dirigendo verso il primo punto lagrangiano, situato a circa 1.5 milioni di km dalla Terra. I punti lagrangiani, scoperti dal matematico Joseph Louis Lagrange, sono i punti in cui le forze gravitazionali tra due oggetti si bilanciano tra loro, consentendo alla navicella spaziale di rimanere in una posizione stabile.

