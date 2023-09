La missione indiana Aditya L1 inizia a studiare il vento solare dallo spazio

La missione indiana Aditya L1 ha iniziato con successo a studiare le particelle energetiche nel vento solare dallo spazio. La missione mira a svolgere questo studio utilizzando il Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), che fa parte del carico utile Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS è stato sviluppato dal Physical Research Laboratory (PRL) con il supporto dello Space Application Center (SAC) e funziona dal 10 settembre nel campo magnetico terrestre. Il dispositivo continuerà a funzionare dallo spazio mentre Aditya L1 compirà il suo viaggio di quattro mesi verso il punto 1 di Lagrange, a circa 1.5 milioni di km dalla Terra.

L'obiettivo principale di STEPS è studiare l'ambiente delle particelle energetiche dalla sua posizione sul punto L1. Questi dati contribuiranno a migliorare la salute e le prestazioni delle risorse spaziali e forniranno una migliore comprensione di come la meteorologia spaziale cambia nel tempo.

STEPS comprende sei sensori che osservano direzioni diverse e misurano ioni sovratermici ed energetici. Raccogliendo dati durante le orbite terrestri, gli scienziati possono analizzare il comportamento delle particelle che circondano il pianeta, in particolare in presenza del campo magnetico terrestre.

Lanciata dall'Indian Space Research Organization (ISRO) il 2 settembre, la missione Aditya-L1 mira a raggiungere il punto L1 utilizzando la manovra Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). Il punto L1 è significativo per le osservazioni solari ed è il punto in cui le forze gravitazionali tra due oggetti si bilanciano tra loro, consentendo alla navicella spaziale di rimanere in una posizione stabile per un periodo di tempo più lungo.

(Fonte: PRL e SAC, nessun URL fornito)

Messaggio di navigazione