L'Osservatorio spaziale solare indiano Aditya-L1 è sulla buona strada per raggiungere il punto Lagrange-1 Sole-Terra

Il primo osservatorio spaziale solare indiano, Aditya-L1, è in viaggio con successo verso il punto Lagrange-1 (L1) Sole-Terra, situato a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. La navicella spaziale è stata recentemente sottoposta a una manovra di correzione della traiettoria (TCM) il 6 ottobre, dopo essere sfuggita alla sfera di influenza della Terra.

Il TCM, della durata di 16 secondi, è stato necessario per allineare la navicella con il percorso previsto verso l'inserimento nell'orbita di Halo attorno a L1. La traiettoria è stata valutata dopo una manovra di inserimento del punto 1 trans-lagrangiano (TL1I) eseguita il 19 settembre 2023, che ha impostato la navicella spaziale sulla sua rotta.

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha dichiarato che la navicella spaziale Aditya-L1 è in buona salute e, mentre continua il suo viaggio, il magnetometro verrà riacceso tra pochi giorni. Il magnetometro è uno strumento utilizzato per misurare i campi magnetici per studiare le eruzioni solari e altri fenomeni solari.

Questa è la seconda volta che l'ISRO invia un veicolo spaziale al di fuori della sfera di influenza della Terra, dopo la prima missione Mars Orbiter. La riuscita fuga dall'influenza della Terra il 30 settembre ha visto Aditya-L1 superare una distanza di 9.2 lakh chilometri.

Aditya-L1 è la prima missione scientifica dell'India dedicata allo studio del Sole. Ha lo scopo di osservare i dettagli più fini della corona solare, delle variazioni del suo campo magnetico, dei venti solari e di altre attività solari. I preziosi dati raccolti dall’osservatorio contribuiranno ai progressi nella nostra comprensione del Sole e dei suoi effetti sulla meteorologia spaziale.

Fonte:

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)