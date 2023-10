Il nuovo ciclo solare prevede un massimo solare più precoce e più forte nel 2024

Gli esperti dello Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA hanno annunciato che il sole raggiungerà il picco del suo attuale ciclo di attività, noto come "massimo solare", nel 2024. Questo è un anno prima rispetto alle stime precedenti, indicando un cambiamento significativo nel ciclo solare. La previsione rivista suggerisce che il picco di attività del Ciclo Solare 25 si verificherà tra gennaio e ottobre 2024 e si prevede che sarà prima, più forte e più duraturo di quanto originariamente previsto nel 2019.

I cicli solari sono periodi di attività solare di circa 11 anni guidati dal campo magnetico del sole. Questi cicli sono caratterizzati dalla frequenza e dall'intensità delle macchie solari visibili sulla superficie del sole. La previsione di quando si verificherà il massimo solare si basa su registrazioni storiche del numero di macchie solari, statistiche avanzate e modelli della dinamo solare, che è il flusso di gas caldi e ionizzati all’interno del sole che generano il suo campo magnetico.

Si prevede che la nuova previsione sperimentale dell’SWPC sarà più accurata rispetto alle previsioni precedenti. A differenza delle previsioni precedenti, la previsione rivista verrà continuamente aggiornata su base mensile non appena saranno disponibili nuove osservazioni di macchie solari. Questa maggiore precisione è fondamentale poiché le tempeste geomagnetiche innescate dalle esplosioni di plasma possono avere un impatto sulle reti elettriche, sui segnali GPS, sulle orbite dei satelliti e rappresentano un rischio di radiazioni per i lavoratori delle compagnie aeree e gli astronauti.

Oltre a queste implicazioni pratiche, la previsione rivista del ciclo solare porta buone notizie per i cacciatori di eclissi. L'eclissi solare totale che si verificherà l'8 aprile 2024 coinciderà con il massimo solare, offrendo agli osservatori l'opportunità di osservare l'atmosfera esterna del sole, nota come corona, durante la totalità. Questo periodo intensificato di attività solare può anche consentire agli osservatori più attenti di vedere le protuberanze solari, che appaiono come macchie rosa brillante ai bordi del sole.

Previsioni accurate dell’attività solare non sono solo essenziali per salvaguardare la nostra infrastruttura tecnologica, ma anche per catturare le maestose manifestazioni delle aurore. Questi spettacoli di luce naturale, conosciuti come l'aurora boreale nell'emisfero settentrionale e l'aurora meridionale nell'emisfero meridionale, si verificano quando le particelle energetiche si scontrano con gli atomi nell'atmosfera terrestre. Pertanto, un avviso avanzato e previsioni precise del ciclo solare non solo mitigano i potenziali danni, ma forniscono anche informazioni vitali affinché i cacciatori di aurore possano testimoniare questo straordinario fenomeno.

FAQ

1. Qual è il massimo solare?

Il massimo solare si riferisce al picco dell’attività solare durante un ciclo solare. È caratterizzato dall'elevata frequenza e intensità delle macchie solari visibili sulla superficie solare.

2. Come vengono effettuate le previsioni del ciclo solare?

Le previsioni sul massimo solare si basano su registrazioni storiche a lungo termine del numero di macchie solari, statistiche avanzate e modelli del campo magnetico solare.

3. Perché sono importanti le previsioni accurate dell’attività solare?

Le previsioni accurate dell’attività solare consentono alle industrie di implementare procedure di salvaguardia per ridurre il rischio per le reti elettriche, i segnali GPS, le orbite dei satelliti e il benessere dei lavoratori delle compagnie aeree e degli astronauti.

4. Cosa sono le aurore?

Le aurore, conosciute anche come aurora boreale (aurora boreale) nell'emisfero settentrionale e aurora meridionale (aurora australis) nell'emisfero australe, sono spettacoli di luce naturali causati dalla collisione di particelle energetiche con gli atomi nell'atmosfera terrestre.

5. Che impatto può avere l’attività solare sul nostro mondo tecnologico?

Durante i periodi di intensa attività solare, le tempeste geomagnetiche possono portare a blackout radio ed elettrici, mettere in pericolo gli astronauti e i satelliti in orbita attorno alla Terra e interrompere vari sistemi tecnologici.