Eclissi solari e lunari: date e orari nel 2023

Le eclissi solari e lunari sono eventi celesti che si verificano quando il Sole, la Luna e la Terra si allineano in un modo specifico. Questi eventi forniscono una visione unica e accattivante del cosmo e affascinano gli esseri umani da secoli.

Un'eclissi solare si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, proiettando un'ombra sulla Terra che blocca parzialmente o completamente la luce del Sole. Questo fenomeno affascinante può essere osservato il 14 ottobre 2023 in India. L'eclissi avverrà dalle 11:29 alle 11:34 ora locale.

D'altra parte, un'eclissi lunare si verifica quando il Sole, la Terra e la Luna si allineano, facendo sì che la Luna passi nell'ombra della Terra. Durante un'eclissi lunare totale, la Luna è completamente avvolta dalla parte più oscura dell'ombra della Terra, conosciuta come umbra. Ciò conferisce alla Luna una tonalità rossastra. L'imminente eclissi lunare avrà luogo il 28 ottobre 2023 e sarà visibile in India, così come in altre parti del mondo come l'America, l'Europa occidentale e l'Africa occidentale.

L'eclissi lunare sarà visibile per circa 15 minuti e potrà essere osservata ad occhio nudo. L'eclissi massima avverrà alle 1:45 del 29 ottobre 2023.

I fenomeni di eclissi sono eventi maestosi che ci offrono la possibilità di meravigliarci delle meraviglie dell'universo. Forniscono inoltre agli scienziati preziose opportunità per studiare e raccogliere dati sui nostri vicini celesti.

Fonti: NASA

Definizioni: Eclissi solare – un evento in cui la Luna passa tra il Sole e la Terra, provocando la proiezione di un'ombra sulla Terra.

Eclissi lunare: un evento in cui la Luna si sposta nell'ombra della Terra, facendola apparire di colore rossastro.