Osservazione dei brillamenti solari con il telescopio spaziale James Webb

By

I ricercatori che utilizzano il James Webb Space Telescope (JWST) hanno studiato da vicino i brillamenti solari in eruzione dalla stella volatile, TRAPPIST-1. Queste nuove informazioni potrebbero aiutare molto gli scienziati nella loro ricerca di esopianeti che assomiglino alla Terra e che potrebbero potenzialmente ospitare la vita.

Situato a circa 40 anni luce dalla Terra, TRAPPIST-1 ospita sette pianeti conosciuti, tre dei quali risiedono nella zona abitabile. Nonostante le sue dimensioni relativamente piccole, la stella produce quotidianamente numerosi e potenti bagliori, emettendo radiazioni che si estendono molto nello spazio.

Guidato da Ward Howard, un Sagan Fellow della NASA presso il Dipartimento di Scienze Astrofisiche e Planetarie della CU Boulder, il team ha registrato una serie di brillamenti solari originati da TRAPPIST-1 in un periodo di 27 ore. Utilizzando un metodo matematico unico, sono stati in grado di differenziare la luce emessa dai bagliori dalla normale radiazione della stella. Il risultato di questo processo ha consentito di ottenere immagini più chiare dei pianeti e delle loro atmosfere.

Osservare esopianeti come quelli trovati attorno ai sette mondi di TRAPPIST-1 è impegnativo a causa della loro grande distanza. Gli astrofisici possono studiare questi pianeti solo quando passano davanti alle loro luminose stelle ospiti. Tuttavia, quando una stella mostra lo stesso caos di TRAPPIST-1, questo compito diventa ancora più difficile.

Per la prima volta, il team ha utilizzato il JWST per osservare i brillamenti di TRAPPIST-1 in specifiche lunghezze d’onda della luce infrarossa. Attraverso questo metodo, hanno catturato l’evoluzione dettagliata di quattro brillamenti nel corso di diverse ore, testimoniando la loro crescente luminosità, il picco e il successivo attenuarsi.

I ricercatori sono riusciti a rimuovere circa l'80% della luce del brillamento dalle loro osservazioni, consentendo una raccolta dati più precisa sui sette pianeti della stella. Inoltre, questo approccio può essere applicato a sistemi stellari vicini simili, ampliando la nostra conoscenza delle atmosfere degli esopianeti.

Ward Howard ha dichiarato: “Grazie a JWST, è la prima volta nella storia che siamo stati in grado di cercare pianeti attorno ad altre stelle che hanno il tipo di atmosfere secondarie che potresti trovare attorno, ad esempio, alla Terra, a Venere o a Marte. "

Quest’ultima ricerca ha segnato un importante passo avanti nella ricerca per comprendere gli esopianeti e il loro potenziale di ospitare vita extraterrestre.

Fonte:

– Articolo originale: [Inserisci nome fonte]

– Definizioni: JWST: James Webb Space Telescope. Esopianeti: pianeti oltre il nostro sistema solare.

– Immagine: [Inserisci nome origine immagine]