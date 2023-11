L'attività solare scatena la speculazione su una tempesta solare minore

By

Nelle ultime 24 ore, la Terra ha sperimentato una serie di eruzioni solari e blackout radio mentre il Sole si avvicina al picco del suo ciclo solare. Questi eventi hanno scatenato speculazioni sul potenziale verificarsi di una tempesta solare minore, prevista per domani, 4 novembre.

All’inizio di questa settimana, due brillamenti solari di classe M sono esplosi sul lato del Sole rivolto verso il nostro pianeta. Questi brillamenti emettevano radiazioni ultraviolette estreme che provocavano blackout radio a onde corte, influenzando la comunicazione in alcune parti delle Americhe e dell’Africa.

Inoltre, i rapporti di SpaceWeather.com indicano che domani si prevede che due espulsioni di massa coronale (CME) colpiranno la Terra. Sebbene entrambe le CME siano considerate individualmente insignificanti, il loro impatto combinato potrebbe innescare una tempesta geomagnetica minore di classe G1, formando potenzialmente quella che è nota come una “CME cannibale”.

Anche se si prevede che questa tempesta solare sarà di dimensioni minori, potrebbe comunque causare disturbi come l’apparizione di aurore e interruzioni delle onde radio. Ciò potrebbe influenzare la comunicazione di marinai, aviatori, piloti di droni e radioamatori.

I recenti blackout radio osservati sulla Terra sono stati attribuiti a eruzioni separate di brillamenti solari. Tuttavia, non è chiaro se queste eruzioni abbiano rilasciato onde CME. Gli scienziati stanno monitorando attentamente la situazione e si prevede che presto saranno disponibili ulteriori informazioni.

Comprendere l’attività solare e il suo impatto sulla Terra è un’area di studio cruciale. Per raccogliere dati essenziali, il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA osserva il Sole dal 2010. Equipaggiato con l'Heliosismic and Magnetic Imager (HMI), l'Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) e l'Atmospheric Imaging Assembly (AIA), la SDO fornisce preziose informazioni sulla cromosfera solare, sulla corona e sul campo magnetico.

Mentre ci prepariamo per i potenziali effetti dell’imminente tempesta solare minore, gli esperti sottolineano l’importanza di rimanere informati e seguire qualsiasi guida fornita dalle autorità competenti per garantire la sicurezza delle persone e il buon funzionamento di vari settori.

FAQ

1. Cos'è una tempesta solare?

Una tempesta solare si riferisce a un disturbo nel campo magnetico del Sole che rilascia una grande quantità di energia nello spazio. Quando questa energia raggiunge la Terra, può causare interruzioni nel campo magnetico del nostro pianeta, provocando vari effetti come aurore e disturbi nei sistemi di comunicazione.

2. Cosa sono le espulsioni di massa coronale (CME)?

Le espulsioni di massa coronale sono massicce eruzioni di plasma e campo magnetico dalla corona del Sole, che è la sua atmosfera esterna. Queste espulsioni possono viaggiare attraverso lo spazio e, se si intersecano con il campo magnetico terrestre, possono causare tempeste geomagnetiche e disturbare i satelliti, le reti elettriche e i sistemi di comunicazione.

3. In che modo il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA contribuisce alla ricerca solare?

Il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA è un veicolo spaziale che osserva il Sole per raccogliere dati sull'attività solare. I suoi strumenti, come l'Heliosismic and Magnetic Imager (HMI), l'Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) e l'Atmospheric Imaging Assembly (AIA), aiutano gli scienziati a comprendere i fenomeni che si verificano sulla superficie del Sole, a monitorare i brillamenti e le eruzioni solari e a studiare l'emissione solare. impatto sul clima terrestre e sulla meteorologia spaziale.