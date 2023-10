L'eruzione del brillamento solare suscita preoccupazioni per una potenziale tempesta solare

By

Una recente eruzione solare nella regione delle macchie solari AR3452 ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di una tempesta solare. Mentre le precedenti eruzioni solari degli ultimi 10 giorni non hanno avuto alcun impatto significativo sulla Terra, l’ultima eruzione ha attirato l’attenzione degli scienziati.

Il Solar Dynamics Observatory della NASA ha rilevato l’eruzione, avvenuta sul lembo orientale del Sole. L'intensità dell'evento è stata evidenziata dall'account X ufficiale di Space Weather Live, un sito web che monitora le tempeste solari e altri fenomeni legati alla meteorologia spaziale.

A causa dell'estrema radiazione ultravioletta del brillamento solare, si è verificato un lieve blackout radio su Australia e Nuova Zelanda. Questa interruzione temporanea potrebbe aver influenzato la comunicazione di piloti di droni, marinai, aviatori e soccorritori.

Fortunatamente, l’eruzione è avvenuta sul bordo del lembo orientale del Sole, evitando potenzialmente qualsiasi impatto diretto sulla Terra. Tuttavia, la traiettoria esatta di qualsiasi espulsione di massa coronale (CME) associata all’eruzione deve ancora essere determinata. I modelli di previsione della tempesta solare forniranno previsioni e determineranno se la Terra subirà eventuali effetti.

L’intensità del brillamento solare suggerisce che, anche se si verificasse una tempesta solare, si tratterebbe probabilmente di un evento minore. Tuttavia, finché non saranno disponibili ulteriori informazioni, è importante monitorare attentamente la situazione.

Diverse agenzie spaziali, come la NASA e la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), monitorano da vicino l'attività del Sole. Il satellite DSCOVR della NOAA svolge un ruolo significativo nel tracciamento e nella misurazione di diversi aspetti del Sole e della sua atmosfera. Questi dati vengono poi analizzati dallo Space Weather Prediction Center per fornire previsioni e previsioni.

In conclusione, mentre la recente eruzione del brillamento solare solleva preoccupazioni su una potenziale tempesta solare, l’impatto sulla Terra rimane incerto. Il monitoraggio e l’analisi continui da parte delle agenzie spaziali forniranno preziose informazioni sulla situazione.

Fonte:

– Osservatorio sulla dinamica solare della NASA

– Space Weather Live (account X ufficiale)

– Satellite DSCOVR della NOAA

– Centro di previsione meteorologica spaziale