Nessuna tempesta solare in vista: un fine settimana sereno per il campo magnetico terrestre

Questo fine settimana, la Terra può aspettarsi un campo magnetico pacifico e indisturbato poiché non ci sono espulsioni di massa coronale (CME) che minacciano il nostro pianeta. Tuttavia, c’è un nuovo arrivato sulla scena solare che ha attirato l’attenzione dei meteorologi della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Conosciuta come macchia solare AR3451, questa macchia in rapida crescita ha più di una dozzina di nuclei oscuri, due dei quali sono più grandi della Terra stessa. Sebbene il suo orientamento lontano dalla Terra renda inconcludenti le osservazioni magnetiche, mostra una complessa configurazione magnetica di “classe delta”, suggerendo il potenziale per potenti brillamenti solari.

I brillamenti solari sono esplosioni di energia liberate durante eventi solari come espulsioni di massa e brillamenti superficiali. Queste esplosioni di energia, costituite da particelle cariche, inclusi protoni ed elettroni, viaggiano attraverso lo spazio e interagiscono con la magnetosfera terrestre quando raggiungono il nostro pianeta. Questa interazione può portare a vari effetti come aurore, interruzioni dei segnali radio, malfunzionamenti dei satelliti e possibili disturbi della rete elettrica.

Il monitoraggio delle eruzioni solari e delle tempeste è reso possibile da sistemi satellitari avanzati come NOAA e TESIS, insieme a laboratori meteorologici internazionali. Queste reti forniscono aggiornamenti in tempo reale sull’attività solare, aiutando gli astronomi e gli appassionati di meteorologia spaziale a rimanere vigili.

Anche se questo fine settimana sembra essere esente da tempeste geomagnetiche, la natura imprevedibile dei brillamenti solari richiede un monitoraggio continuo. Man mano che la macchia solare AR3451 si evolve, i ricercatori osserveranno da vicino il suo comportamento magnetico. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questo spettacolo celestiale.

Fonte: spaceweather.com