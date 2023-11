L'enigmatica trasparenza degli anelli di Saturno rivelata attraverso le eclissi solari

Saturno, con i suoi affascinanti anelli, ha catturato il fascino sia degli scienziati che degli appassionati di spazio. Nel 1997, la navicella spaziale Cassini ha intrapreso una straordinaria missione di sette anni su Saturno, volta a condurre un'indagine approfondita del pianeta, delle sue lune e, ovviamente, dei suoi famosi anelli. Prima che la sua missione si concludesse nel 2017, Cassini ha raccolto un tesoro di dati volando tra Saturno e i suoi anelli. Ora, gli scienziati planetari hanno utilizzato questi dati per scoprire un metodo non convenzionale per misurare la profondità ottica degli anelli di Saturno durante le eclissi solari.

Per comprendere il concetto di profondità ottica, è fondamentale comprendere la distanza che la luce può percorrere attraverso una sostanza prima di essere dispersa o assorbita. La profondità ottica è strettamente collegata alla trasparenza di un oggetto. Lo studente di dottorato George Xystouris dell'Università di Lancaster si è reso conto che potrebbe esserci una correlazione tra gli eventi di "eclissi solare" testimoniati da Cassini quando la navicella spaziale si è spostata nell'ombra dietro Saturno o i suoi anelli. Se ciò fosse vero, allora la trasparenza degli anelli di Saturno sarebbe distintamente presente nei dati raccolti da Cassini.

La sonda Langmuir, uno strumento a bordo di Cassini, è stata progettata principalmente per misurare il plasma freddo nella magnetosfera di Saturno. Tuttavia, quando la sonda veniva esposta alla luce solare, si innescava un processo noto come effetto fotoelettrico, in cui il materiale della sonda rilasciava elettroni a causa dell’energia fornita dai raggi. Ciò significava che la sonda non solo rilevava gli elettroni della magnetosfera ma anche quelli generati dal sole che colpisce il suo corpo metallico.

Mentre Cassini entrava e usciva dall’ombra di Saturno e dei suoi anelli, la sonda Langmuir registrava fluttuazioni significative nell’intensità dei dati elettronici. Xystouris si rese conto che queste variazioni erano collegate alla quantità di luce solare che passava attraverso ogni singolo anello. Utilizzando le proprietà del materiale della sonda e l'intensità della luce solare nelle vicinanze di Saturno, Xystouris e il suo team sono stati in grado di calcolare in modo inverso la profondità ottica degli anelli di Saturno.

Lo studio, pubblicato a settembre sul Monthly Notice della Royal Astronomical Society, ha rivelato che mentre gli anelli principali di Saturno si estendono per circa 140,000 chilometri dal pianeta, il loro spessore massimo è di solo un chilometro. Inoltre, questi anelli iconici si inclineranno nuovamente verso la Terra entro il 2025, scomparendo dalla nostra vista per un breve periodo di alcuni mesi prima di deliziare ancora una volta gli osservatori delle stelle.

FAQ:

D: Come ha misurato Cassini la profondità ottica degli anelli di Saturno?

R: Cassini ha misurato indirettamente la profondità ottica degli anelli di Saturno analizzando le eclissi solari osservate durante il suo viaggio.

D: Qual è la profondità ottica di una sostanza?

R: La profondità ottica si riferisce alla distanza percorsa dalla luce attraverso una sostanza prima di essere dispersa o assorbita, nonché al livello di trasparenza dell'oggetto.

D: Cos'è la sonda Langmuir?

R: La sonda Langmuir è uno strumento a bordo di Cassini progettato per misurare il plasma freddo nella magnetosfera di Saturno.

D: Cosa ha rivelato lo studio sullo spessore degli anelli di Saturno?

R: Lo studio ha scoperto che mentre gli anelli principali di Saturno si estendono per 140,000 chilometri dal pianeta, il loro spessore massimo è di appena un chilometro.

D: Gli anelli di Saturno scompariranno dalla vista?

R: Gli anelli di Saturno scompariranno temporaneamente dalla vista della Terra intorno al 2025 mentre si inclinano verso di noi nella fase successiva dell'orbita di Saturno, ma ritorneranno entro pochi mesi.