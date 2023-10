Il Kerry Wood Nature Center ti invita ad assistere alla spettacolare eclissi solare annuale

By

Il Kerry Wood Nature Center ospita un evento speciale per osservare l'imminente eclissi solare annuale. Questo raro fenomeno si verifica quando la Luna si frappone tra il Sole e la Terra, creando un'ombra sulla superficie terrestre. Con la giusta attrezzatura è possibile osservare in sicurezza il Sole poiché la Luna ne blocca parzialmente la luce.

Secondo la NASA, questa particolare eclissi è un'eclissi solare anulare. Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso durante la sua orbita. Di conseguenza, la Luna appare più piccola del Sole e non lo copre completamente. Invece, crea una vista accattivante di un disco scuro sopra un disco più grande e luminoso, formando una forma ad anello attorno alla Luna.

L'eclissi solare avrà luogo la mattina di sabato 14 ottobre. Questo evento offre a Red Deer un'opportunità unica di assistere a un'eclissi solare, che sarà la migliore vista che la città abbia avuto negli ultimi anni.

Unisciti al Kerry Wood Nature Center per questo evento memorabile e assisti alla bellezza e alla meraviglia dell'eclissi solare annuale. Assicurati di portare l'attrezzatura necessaria per osservare in sicurezza l'eclissi e goderti questo straordinario evento celeste.

Definizioni:

– Eclissi solare: fenomeno che si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, provocando un'ombra temporanea sulla superficie terrestre.

– Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare in cui la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso, risultando in una forma ad anello attorno alla Luna.

Fonte:

– Centro naturalistico Kerry Wood

– Nasa