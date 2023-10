Un’eclissi solare “anello di fuoco” illumina i cieli delle Americhe

Sabato si è verificato un raro evento celeste noto come eclissi solare anulare sul Nord, Centro e Sud America. Questo straordinario fenomeno non sarà più visibile in questa parte del mondo fino al 2046. Durante un'eclissi solare anulare, la Luna si trova nel punto più lontano della sua orbita dalla Terra, quindi non può bloccare completamente il sole. Invece, la luce infuocata del sole circonda l’ombra della luna, creando quello che viene spesso definito “l’anello di fuoco”.

L'eclissi è iniziata in Oregon alle 9:13 PT e dovrebbe terminare al largo della costa atlantica del Brasile alle 3:48 ET. Mentre la luna si muoveva davanti al sole, i cieli si oscuravano città dopo città lungo il percorso dell’eclissi, provocando un abbassamento delle temperature. Anche quelli al di fuori del percorso diretto hanno assistito a un'eclissi solare parziale a forma di mezzaluna, in cui sembrava che la luna stesse mordendo il sole.

Gli effetti dell'eclissi non si limitarono ai cieli sopra. Si potevano vedere piccole mezzelune sul terreno, riflesse sui parabrezza delle auto e sulle finestre dei grattacieli. Per coloro che osservavano da aree con alberi, gli spazi tra le foglie fungevano da fori di spillo, creando singole mezzelune di luce.

Se ti sei perso l'eclissi anulare di quest'anno, segna sul tuo calendario l'8 aprile 2024. Quel giorno, un'eclissi solare totale passerà su Messico, Stati Uniti e Canada, offrendo agli osservatori del cielo un'altra opportunità di testimoniare questo evento. evento accattivante. Ricordati di conservare gli occhiali per eclissi certificati, i visori solari e i filtri solari per la tua fotocamera per la prossima eclissi di aprile per vedere in sicurezza lo spettacolo celeste.

Fonte:

- CNN