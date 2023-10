Sabato si verificherà una rara eclissi solare "Anello di fuoco": cosa devi sapere

Milioni di americani avranno l’opportunità di assistere questo sabato a un raro evento astronomico: un’eclissi solare anulare “anello di fuoco”. Questo fenomeno si verifica quando la Luna passa tra il sole e la Terra, apparendo più piccola del sole e creando un effetto ad anello.

Secondo la NASA, l’eclissi solare sarà visibile in diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Oregon, Nevada, Utah, New Mexico e Texas. Anche parti della California, Idaho, Colorado e Arizona avranno la possibilità di vederlo. Inoltre, l’eclissi sarà visibile in America Centrale, tra cui Messico, Belize, Honduras e Panama, nonché in Colombia prima di terminare al largo della costa del Natal, in Brasile.

L'eclissi inizierà intorno alle 9:13 PDT in Oregon e terminerà in Texas intorno alle 12:03 CDT, tempo permettendo. La NASA trasmetterà l’evento in live streaming, con conversazioni con scienziati e visualizzazioni dai telescopi di tutto il paese. Gli spettatori possono guardare il live streaming sul canale YouTube della NASA o nella parte superiore della pagina web dedicata.

Per osservare in sicurezza l'eclissi solare, è importante utilizzare occhiali da eclissi o un visore appositamente progettato per questo scopo. Questi occhiali protettivi filtrano i raggi dannosi del sole, consentendo agli spettatori di assistere allo spettacolo celestiale senza rischiare danni agli occhi.

Vale la pena notare che l'eclissi solare anulare di sabato è diversa da un'eclissi totale, quest'ultima prevista per aprile. Questa sarà l’ultima opportunità per molti americani di assistere ad un “anello di fuoco” per diversi anni.

Fonte:

– Nasa

– Immagine: YouTube (canale NASA)