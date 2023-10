L'eclissi solare anulare del 2023: come osservare in sicurezza questo fenomeno celeste

L'imminente eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023 è un evento che gli skywatcher di tutti gli Stati Uniti stanno aspettando con impazienza. Per garantire una visione sicura di questo fenomeno celeste, gli esperti raccomandano l'uso di speciali occhiali per eclissi. Questi occhiali sono progettati specificamente per bloccare i raggi dannosi del sole, a differenza dei normali occhiali da sole che non sono sufficienti per proteggere gli occhi durante un'eclissi.

Le versioni economiche degli occhiali Eclipse sono realizzate in carta e una pellicola o polimero che fornisce un'efficace protezione solare. È fondamentale garantire che gli occhiali siano conformi allo standard internazionale ISO 12312-2 per la visione del sole. Inoltre, i visori solari portatili rappresentano un’opzione alternativa per osservare in sicurezza l’eclissi. È importante non mettere nulla sopra gli occhiali da eclissi e non usarli per guardare attraverso un telefono o una fotocamera, poiché ciò può concentrare i raggi del sole e rappresentare un rischio maggiore per i tuoi occhi.

Occhiali per eclissi contraffatti hanno invaso il mercato durante le precedenti eclissi solari, quindi è consigliabile acquistarli da produttori, venditori o negozi al dettaglio controllati consigliati dall'American Astronomical Association. Vale la pena notare che la NASA non sostiene né approva alcun prodotto specifico.

Un’eclissi solare anulare, nota anche come “anello di fuoco”, si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso, facendola apparire più piccola. Di conseguenza, durante il culmine dell’eclissi, un cerchio luminoso di sole circonda la luna, senza mai oscurarla completamente. Sebbene l'eclissi sarà visibile, almeno in parte, da tutti i 48 stati della Bassa, i posti migliori per assistere a questo fenomeno sono nelle regioni occidentali del paese, tra cui Oregon, California settentrionale, Nevada, Utah, Arizona nord-orientale, Arizona sud-occidentale. Colorado, Nuovo Messico e Texas.

Quindi, assicurati di prepararti per questo maestoso evento procurandoti occhiali per eclissi autentici e certificati o visori solari portatili. Ricorda, la sicurezza dovrebbe essere una priorità quando guardi il sole e, con la giusta attrezzatura, puoi goderti appieno lo straordinario spettacolo dell'eclissi solare anulare del 2023.

