L'eclissi solare anulare e altri eventi celesti nell'ottobre 2023

Il 14 ottobre 2023 avrà luogo un'eclissi solare, nota come surya grahan. Questo fenomeno naturale si verifica quando la luna si muove davanti al sole, bloccandone momentaneamente la luce. L'imminente eclissi solare sarà un'eclissi solare anulare, chiamata anche eclissi solare "anello di fuoco". Il termine “anulare” deriva dal latino e significa “a forma di anello”. Durante questo tipo di eclissi, la Luna passa tra il Sole e la Terra, ma a causa della sua posizione alla massima distanza dalla Terra, appare più piccola del Sole. Di conseguenza, non copre completamente il sole, creando un aspetto ad anello in cui i bordi esterni del sole sono ancora visibili.

Sfortunatamente, l’eclissi solare anulare che avrà luogo il 14 ottobre 2023 non sarà visibile in India. L'inizio è previsto alle 11:29 IST e durerà circa cinque minuti fino alle 11:34 IST. Tuttavia, gli skywatcher del Nord America potranno osservare l’eclissi. Il percorso di visibilità coprirà parti degli Stati Uniti, Messico, America Centrale e Sud America. Negli Stati Uniti, secondo la NASA, inizierà in Oregon alle 9:13 PDT e si concluderà in Texas alle 12:03 CDT.

Per coloro che non possono assistere in prima persona all’eclissi, la NASA trasmetterà l’evento in live streaming su YouTube.

Ottobre 2023 promette di essere un mese straordinario per gli eventi celesti, poiché mostrerà sia un’eclissi solare che lunare. L’eclissi lunare è prevista per il 29 ottobre, diventando così la seconda eclissi lunare dell’anno. Inoltre, gli skywatcher avranno l'opportunità di osservare lo sciame meteorico delle Orionidi. Il picco dello sciame meteorico è previsto il 21 ottobre (22 ottobre in India) tra mezzanotte e l'alba, con un massimo di 25 stelle cadenti all'ora, come stimato da Jake Foster, ufficiale di astronomia pubblica del Royal Observatory.

Anche se l’eclissi solare anulare potrebbe non essere visibile in India, ci sono ancora molte meraviglie celesti di cui godere durante il mese di ottobre.

Fonte:

– Nasa

– Osservatorio Reale