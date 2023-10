L'affascinante eclissi solare dell'"anello di fuoco": cosa devi sapere

Il 14 ottobre 2023 si verificherà un'eclissi solare ad "anello di fuoco", nota anche come eclissi solare anulare. Questo fenomeno celeste cattura l'immaginazione degli osservatori del cielo di tutto il mondo. Durante un'eclissi di "anello di fuoco", la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso, facendola apparire più piccola che durante un'eclissi solare totale. Quando la luna passa davanti al sole, lascia visibile un anello luminoso del sole, creando l'effetto anello di fuoco.

L’imminente eclissi solare anulare sarà visibile a milioni di persone in tutto il mondo, a partire dall’Oregon e attraversando gli Stati Uniti nordoccidentali, il Messico, l’America Centrale e il Sud America prima di terminare in Brasile. Anche se il percorso anulare offre la migliore visione dell'"anello di fuoco", coloro che si trovano all'esterno del percorso possono comunque assistere a un'eclissi solare parziale se le condizioni meteorologiche lo consentono.

È importante notare che la visualizzazione di un'eclissi solare richiede filtri solari specializzati o metodi di visualizzazione indiretta per proteggere gli occhi. Guardare direttamente il sole senza un'adeguata protezione per gli occhi può causare danni permanenti. Le opzioni per una visione sicura includono occhiali per la visione solare certificati o la costruzione di un proiettore stenopeico con materiali domestici.

Se non sei nel percorso dell'anularità o non sei in grado di visualizzare l'eclissi di persona, sono disponibili opzioni virtuali. La NASA trasmetterà in streaming la copertura in diretta dell'eclissi sul proprio sito Web, app e canali di social media.

Sfortunatamente, l’eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023 non sarà visibile in India. Tuttavia, questo evento segna l’ultima eclissi solare anulare visibile dagli Stati Uniti fino al 21 giugno 2039.

Preparati con le giuste conoscenze e attrezzature per goderti e apprezzare in sicurezza questa meraviglia naturale. Assistere a un'eclissi solare "anello di fuoco" è un'esperienza unica che ci ricorda la vastità e la bellezza del nostro universo.

Fonte:

– Eclissi solare 2023: tutto quello che vuoi sapere sull'eclissi solare "anello di fuoco" (Hindustan Times)

– Fonte immagine: Twitter/MissoulaCurrent