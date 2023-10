Un'eclissi solare anulare: un fenomeno raro visibile in America

Sabato 14 ottobre si verificherà un'eclissi solare anulare, che darà al Sole l'aspetto di un anello di fuoco. Questo evento astronomico unico, in cui la Luna blocca parzialmente il Sole, è il primo del suo genere dal 2012. Il fenomeno sarà visibile nei cieli di alcune parti del Nord America, offrendo uno spettacolo straordinario a coloro che hanno la fortuna di assistervi.

Il termine “anello di fuoco” è usato per descrivere la forma formata dalla Luna che blocca parzialmente il Sole. In questa particolare eclissi, la dimensione della Luna appare leggermente più piccola di quella del Sole, creando un effetto ad anello. Secondo la NASA, l'eclissi sarà visibile da alcune parti del Nord America, iniziando in Oregon alle 9:13 (PDT) e terminando in Texas alle 12:03 (CDT). Il percorso dell'eclissi attraverserà gli Stati Uniti, sulla penisola messicana dello Yucatán, attraverso parti dell'America centrale e nel Sud America, dall'Alaska all'Argentina.

Questa eclissi solare anulare è un evento raro, il precedente evento visibile dagli Stati Uniti risale al 2012. Si prevede che il prossimo evento visibile dagli Stati Uniti avrà luogo il 21 giugno 2039. Tuttavia, questa imminente eclissi non essere visibile in India; è esclusivo dell'emisfero occidentale.

Le condizioni meteorologiche possono svolgere un ruolo nella visibilità dell'eclissi. Si prevede che un indebolimento del fronte freddo causerà condizioni nuvolose in alcune aree, potenzialmente ostacolando la visione del fenomeno solare. La copertura nuvolosa può interessare luoghi come Eugene, Medford e Alturas. In altre regioni lungo il percorso dell’eclissi, come Nevada, Utah e Nuovo Messico, le nuvole più sottili potrebbero consentire la vista del sole, anche se con un cielo leggermente fosco. Le vedute più chiare sono previste sul sud-est del New Mexico, sul nord-ovest del Texas e sulla costa meridionale del Golfo del Texas.

L'eclissi solare anulare del 14 ottobre fornirà senza dubbio uno spettacolo celeste accattivante per coloro che hanno la fortuna di assistervi. Che tu sia in Oregon, Texas o in qualsiasi altra zona lungo il percorso, è uno spettacolo che vale la pena vivere. Quindi segna i tuoi calendari e preparati a testimoniare l'anello di fuoco nel cielo.

