La cometa Nishimura affronta calore e tempeste solari mentre si avvicina alla Terra

La cometa Nishimura, scoperta dall'astronomo dilettante Hideo Nishimura in Giappone, si sta dirigendo verso la Terra e il sole. Il destino della cometa, previsto per un passaggio ravvicinato vicino alla Terra il 12 settembre, seguito da un giro attorno al sole il 17 settembre, rimane incerto. Mentre viaggia attraverso lo spazio, incontra esplosioni di particelle cariche e plasma provenienti dal sole, dando vita a un viaggio tumultuoso.

Un esempio di tale incontro è dimostrato dalla cometa Encke nel 2007, che ha subito un evento di disconnessione quando un'espulsione di massa coronale (CME) ha colpito la cometa. Eventi di disconnessione simili sono stati osservati con la cometa Nishimura, la cui coda è stata temporaneamente spazzata via da una tempesta solare. Tuttavia, la coda è ricresciuta, anche se la sua sopravvivenza rimane incerta poiché altre CME si stanno dirigendo verso la cometa.

Le CME sono eruzioni provenienti dagli strati esterni del sole che spesso accompagnano i brillamenti solari. Queste potenti raffiche di vento energetico possono causare caos elettromagnetico e colpire corpi celesti come asteroidi e comete. Con il sole che si avvicina al picco del suo ciclo solare, si prevedono brillamenti ed ECM più frequenti.

Questa meteorologia spaziale rappresenta una sfida per gli osservatori del cielo che sperano di individuare la cometa Nishimura. Mentre si sta ancora avvicinando alla Terra, si consiglia di iniziare a cercare la cometa, che dovrebbe essere abbastanza luminosa da poter essere vista già a partire dall'8 settembre. Tuttavia, un binocolo o un telescopio miglioreranno l'esperienza visiva, poiché potrebbe apparire vicino alla Terra. orizzonte nell’emisfero settentrionale.

Per localizzare la cometa, gli osservatori del cielo possono cercare nella costellazione del Leone un'ora o due prima dell'alba. Varie app come Stellarium, Star Walk o TheSkyLive possono aiutare a localizzare la cometa. Vale la pena notare che le comete sono imprevedibili, poiché possono viaggiare per secoli e disintegrarsi mentre attraversano il sistema solare interno. Nonostante le sfide poste dalla turbolenza del sole, gli skywatcher sono incoraggiati a cogliere l'opportunità di osservare la cometa Nishimura prima che potenzialmente si disintegri.

