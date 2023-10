Un esperimento sul cambiamento climatico nel mondo reale rivela una risposta sorprendente del suolo

Un recente studio condotto dal Centro di microbiologia e scienza dei sistemi ambientali (CeMESS) dell’Università di Vienna ha fatto luce sulla resilienza di alcuni microrganismi del suolo durante condizioni di siccità. Mentre molti batteri diventano inattivi durante i periodi di siccità, gruppi specifici persistono e addirittura prosperano. Questa ricerca innovativa fornisce approfondimenti sull’attività batterica durante i periodi di siccità e ha implicazioni per l’agricoltura e la nostra comprensione degli impatti dei cambiamenti climatici.

I microrganismi del suolo svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi, contribuendo alla fertilità del suolo, aiutando le piante nell’assorbimento dei nutrienti e influenzando le traiettorie del cambiamento climatico. Tuttavia, finora è stato difficile misurare l’attività dei microrganismi nei terreni asciutti e identificare quali specie rimangono attive. Gli scienziati dell’Università di Vienna hanno sviluppato un nuovo metodo che utilizza il vapore acqueo marcato isotopicamente per misurare l’attività batterica durante i periodi di siccità.

Per lo studio sono stati utilizzati campioni di terreno provenienti dall’esperimento sul cambiamento climatico “ClimGrass” in Stiria. Gli scienziati hanno incubato i campioni con vapore acqueo marcato isotopicamente, consentendo loro di misurare la crescita batterica senza aggiungere acqua liquida al terreno. La ricerca ha scoperto che mentre la maggior parte dei batteri diventava inattiva con l’aumento della secchezza, alcuni gruppi microbici rimanevano attivi. Inoltre, la crescita batterica durante la siccità è stata influenzata dall’esposizione alle condizioni climatiche attuali o future, come temperature più elevate ed elevate concentrazioni di CO2.

L’esperimento “ClimGrass” in Stiria simula futuri scenari climatici, con riscaldatori a infrarossi che aumentano le temperature e sistemi miniFACE che regolano le concentrazioni di CO2. I rifugi antipioggia imitano i gravi eventi di siccità estiva. In queste condizioni simulate, le specie di batteri più resistenti alla siccità sono state in grado di stabilirsi e rimanere attive nonostante la siccità. In particolare, una specie di batteri del genere Streptomyces, nota per la sua resistenza alla siccità, è diventata più diffusa nei terreni asciutti, rappresentando una parte significativa dell’attività batterica totale.

Questi risultati sono cruciali per comprendere la resilienza e l’adattabilità dei microrganismi del suolo di fronte alla crescente siccità dovuta ai cambiamenti climatici. I microrganismi del suolo sono fondamentali per la fertilità del suolo, la crescita delle piante e il sequestro del carbonio. Pertanto, comprendere il loro comportamento è essenziale per la salute degli ecosistemi e per i settori agricoli.

Mentre il mondo affronta le sfide del cambiamento climatico, della sicurezza alimentare e dell’equilibrio degli ecosistemi, ricerche come questa forniscono preziose informazioni per lo sviluppo di strategie volte a salvaguardare la salute del nostro pianeta e il benessere dei suoi abitanti.

Fonte: Università di Vienna tramite EurekAlert!