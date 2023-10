Il telescopio spaziale Euclid riprende la missione

Il telescopio spaziale Euclid dell'Agenzia spaziale europea è tornato in funzione dopo che un aggiornamento del software ha risolto un problema con i suoi sensori di navigazione. L'osservatorio da un miliardo di euro, lanciato a luglio, aveva raggiunto con successo la sua destinazione in orbita stabile attorno al Sole, ma presto incontrò problemi nel concentrarsi sulle stelle. Il controllo missione ha scoperto che il Fine Guidance Sensor (FGS) del telescopio identificava erroneamente i segnali dei raggi solari come stelle, causando movimenti irregolari del telescopio. Gli ingegneri dell'ESA, di Thales Alenia Space e di Leonardo hanno lavorato insieme per aggiornare il software, consentendo ai sensori di identificare correttamente le stelle. Con la patch installata, il telescopio ora funziona normalmente e il controllo della missione continuerà a testarne le prestazioni prima che inizi la raccolta dei dati.

Euclid, dal nome del matematico greco, è progettato per studiare l'energia oscura e la materia oscura. Catturerà immagini di galassie che si sono formate miliardi di anni fa per creare una mappa 3D del cielo. Questa mappa aiuterà gli astronomi a comprendere l'evoluzione dell'universo, la distribuzione della materia e gli effetti della gravità, della materia oscura e dell'energia oscura. Gli scienziati sperano di ottenere informazioni sull'accelerazione dell'espansione dell'universo e su come la gravità e la materia oscura contrastano gli effetti dell'energia oscura.

Euclid sarà la prima missione spaziale dedicata allo studio di questi fenomeni. I cosmologi hanno una conoscenza limitata dell’energia oscura, poiché i suoi effetti sulla Terra e sul Sistema Solare sono minimi. Telescopi potenti, come Euclid, sono necessari per osservare un gran numero di galassie su grandi distanze e raccogliere dati per esplorare e comprendere ulteriormente l’energia oscura. Con il telescopio ora di nuovo in funzione, le osservazioni della missione dovrebbero iniziare alla fine di novembre, una volta conclusa la fase di verifica delle prestazioni in corso.

