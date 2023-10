Distratti dai robot: prove di “ozio sociale” sul posto di lavoro

By

Secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università Tecnica di Berlino, le persone tendono a diventare meno attente ai propri compiti quando lavorano a fianco dei robot. Il fenomeno, noto come “ozio sociale”, si riferisce ai membri del team che esercitano meno sforzi se credono che gli altri compenseranno la loro mancanza di produttività.

Lo studio suggerisce che gli individui iniziano a percepire i robot come parte della loro squadra. Quando vedono il robot o un altro collega comportarsi bene, o se sentono che il proprio contributo non verrà apprezzato, i lavoratori tendono ad adottare un approccio più rilassato al proprio lavoro. Dietlind Helene Cymek, la prima autrice dello studio, descrive il lavoro di squadra come una benedizione mista. Sebbene possa motivare le persone a ottenere risultati migliori, può anche portare a un senso di realizzazione personale ridotto quando i contributi individuali passano inosservati.

Per verificare la loro ipotesi, i ricercatori hanno chiesto a un gruppo di lavoratori di valutare la qualità di vari compiti. La metà dei partecipanti è stata informata che i compiti erano stati completati da un robot chiamato Panda, sebbene non collaborassero fisicamente con il robot. I lavoratori avevano visto e sentito il robot operare nel loro ambiente.

I ricercatori hanno monitorato le attività dei lavoratori mentre controllavano la presenza di errori nei circuiti stampati. Inizialmente, non sembrava esserci alcuna differenza statistica nel tempo e negli sforzi spesi per ispezionare i circuiti stampati tra il gruppo che lavorava con Panda e il gruppo che lavorava senza robot. Tuttavia, analizzando i tassi di errore, i ricercatori hanno scoperto che coloro che lavoravano con Panda identificavano meno difetti dopo aver osservato il robot segnalare con successo numerosi errori. Ciò suggerisce che le persone tendono a diventare partecipanti meno attivi quando percepiscono un collega robotico come affidabile.

Sebbene i partecipanti credessero di prestare la stessa attenzione ai loro compiti, i ricercatori hanno concluso che inconsciamente avevano iniziato a fare affidamento sulle prestazioni di Panda. La dottoressa Linda Onnasch, autrice senior dello studio, spiega che mentre è possibile tenere traccia di dove una persona sta guardando, determinare se l'informazione visiva viene adeguatamente elaborata a livello mentale è considerevolmente più impegnativo.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sull’impatto dei robot sulle dinamiche del lavoro di squadra e sulla produttività individuale sul posto di lavoro. Evidenzia la necessità di trovare un equilibrio tra il beneficio degli sforzi di collaborazione e la garanzia che i contributi dei singoli siano sufficientemente riconosciuti e valorizzati.

Fonte:

– Studio condotto da ricercatori dell’Università Tecnica di Berlino, pubblicato su Frontiers in Robotics and AI.