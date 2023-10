Gli scienziati catturano atomi di idrogeno in rapido movimento in azione

Gli scienziati dello SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell'Energia e dell'Università di Stanford hanno osservato con successo il movimento degli atomi di idrogeno all'interno delle molecole di ammoniaca utilizzando la diffrazione elettronica ultraveloce (UED). La tecnica UED consente ai ricercatori di tracciare il movimento degli atomi di idrogeno, che svolgono un ruolo cruciale in numerose reazioni chimiche e biologiche.

I trasferimenti di idrogeno, come i trasferimenti di protoni, sono essenziali per molti processi biologici. Tuttavia, questi trasferimenti avvengono in pochi femtosecondi, il che li rende estremamente difficili da osservare. I precedenti tentativi di tracciare gli atomi di idrogeno con la diffrazione elettronica erano teorici, ma questo studio fornisce prove sperimentali della sua efficacia.

I ricercatori hanno utilizzato elettroni megaelettronvolt (MeV) ad alta energia per studiare gli atomi di idrogeno e i trasferimenti di protoni. Dissociando le molecole di ammoniaca con la luce ultravioletta e poi sparando un fascio di elettroni attraverso di esse, il team è stato in grado di catturare gli elettroni diffratti e rilevare i segnali provenienti dagli atomi di idrogeno che si staccano dal nucleo di azoto. Ciò ha consentito l'osservazione dei successivi cambiamenti strutturali molecolari.

La capacità di osservare i trasferimenti di idrogeno in tempo reale potrebbe fornire preziose informazioni sui meccanismi delle reazioni di trasferimento dei protoni. Questa conoscenza ha implicazioni per vari campi, tra cui la chimica e la biologia. Comprendere come si comportano i protoni durante le reazioni può avere importanti implicazioni per la biologia strutturale, dove i metodi tradizionali come la cristallografia a raggi X e la microscopia crioelettronica hanno limitazioni nella visualizzazione dei protoni.

Negli esperimenti futuri, i ricercatori prevedono di utilizzare i raggi X presso l’impianto laser a raggi X dello SLAC per confrontare i risultati con quelli ottenuti da MeV-UED. Inoltre, mirano ad aumentare l’intensità del fascio di elettroni e a migliorare la risoluzione temporale per catturare i singoli passaggi della dissociazione del protone. Questi progressi potrebbero portare a una migliore comprensione dei trasferimenti di idrogeno e del loro ruolo nei processi biologici e chimici.

Riferimento:

– “Dinamica strutturale dell’elettronica e dell’idrogeno a femtosecondi nell’ammoniaca ripresa con diffrazione elettronica ultraveloce” (Physical Review Letters, 2023)

– Il finanziamento per la ricerca è stato fornito dal DOE Office of Science. MeV-UED fa parte della struttura laser a raggi X LCLS di SLAC, che è una struttura utente del DOE Office of Science.