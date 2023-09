Un serpente soffoca a causa di pesci invasivi: implicazioni per la ricerca sui serpenti mangiatori di pesce e sulle specie invasive

Recentemente un erpetologo francese si è imbattuto in un episodio straordinario in cui un serpente ha tentato di mangiare un pesce grande quanto la sua stessa testa. Nicolas Fuento, erpetologo della Lega no-profit per la protezione degli uccelli in Francia, ha osservato un serpente viperina che lottava per consumare una specie ittica invasiva al Lac de Carcès, nel sud-est della Francia. Questo incontro ha spinto a richiedere ulteriori ricerche sulla relazione tra i serpenti mangiatori di pesce e le specie invasive.

Inizialmente Fuento pensò che il serpente stesse semplicemente tentando di mangiare il pesce, ma presto si rese conto che il serpente stava soffocando a causa del pesce depositato nel suo esofago. Per salvare il serpente, Fuento ha spinto delicatamente il pesce nella bocca del serpente per rimuovere le sue spine. Una volta rimosso con successo il pesce, il serpente apparve illeso e scivolò via.

La specie ittica identificata era una gorgiera, un piccolo pesce d'acqua dolce originario di parti dell'Europa e dell'Asia. Tuttavia, le gorgiere sono state introdotte in varie regioni, inclusa la Francia, dove sono considerate una specie invasiva. Le loro pinne dorsali robuste e spinose li rendono difficili da consumare per i predatori.

I serpenti viperina si nutrono principalmente di pesci e, in alcune regioni, il loro areale nativo si sovrappone a quello dei ruffes. La presenza di ruffe invasive nelle zone umide del Mediterraneo, dove i serpenti viperina sono rari e in declino, rappresenta una potenziale minaccia per la popolazione locale di serpenti. Precedenti incidenti hanno dimostrato che i serpenti mangiatori di pesce in Europa, compresi i serpenti viperina, sono morti dopo aver consumato pesci invasivi.

Sebbene l’impatto dei pesci invasivi sui serpenti rimanga non studiato, questo caso evidenzia la necessità di ulteriori ricerche sulle potenziali minacce poste dalle specie invasive. Comprendere la relazione tra serpenti mangiatori di pesce e pesci invasivi può contribuire agli sforzi di conservazione e alla protezione delle popolazioni autoctone di serpenti.

Fonte:

– Note di Erpetologia. (2021, 10 settembre). Il soffocamento dei serpenti a causa dei pesci invasivi richiede ricerca.

– Scienza in diretta. (2021 settembre 22). Un serpente cercò di mangiare un pesce delle sue stesse dimensioni e quasi soffocò.