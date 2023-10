Il buco nero supermassiccio in M87 conferma le teorie di Einstein

By

Gli scienziati hanno recentemente confermato che un buco nero supermassiccio nella galassia Messier 87, situata a circa 55 milioni di anni luce di distanza, sta ruotando. Questa scoperta è in linea con le teorie della relatività generale di Albert Einstein e fornisce la prova definitiva della rotazione del buco nero.

I buchi neri, regioni dello spazio con una gravità incredibilmente forte, incuriosiscono da tempo scienziati e astronomi. Analizzando le immagini provenienti da vari osservatori, i ricercatori hanno osservato il movimento dei getti, flussi di particelle provenienti dall'asse del buco nero. Questo movimento, come dettagliato in uno studio pubblicato su Nature, ha stabilito la rotazione del buco nero.

La scoperta della rotazione del buco nero è significativa per molteplici ragioni. In primo luogo, conferma le teorie della relatività di Einstein, fornendo ulteriori prove a loro sostegno. In secondo luogo, fa luce sul comportamento dei buchi neri supermassicci e sulla loro interazione con il tessuto spazio-temporale circostante.

Le immense dimensioni di questo buco nero rotante provocano un fenomeno noto come trascinamento del fotogramma, in cui il tessuto spazio-temporale attorno ad esso si deforma. Il disallineamento tra l’asse di rotazione del buco nero e l’asse di rotazione del disco di accrescimento circostante provoca una leggera oscillazione nei getti del buco nero. Questa oscillazione è stata misurata con precisione nello studio, supportando ulteriormente la conclusione della rotazione del buco nero.

In precedenza, gli scienziati avevano solo prove indirette della rotazione dei buchi neri, ma questa scoperta fornisce ciò che Igor Chilingaryan, un astronomo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicals, chiama “la prova della prova evidente”. La conferma della rotazione del buco nero porta l'attenzione anche sul processo Penrose, un meccanismo che consente l'estrazione di energia dai buchi neri rotanti.

Oltre a confermare le teorie di Einstein e a fornire informazioni sul comportamento dei buchi neri supermassicci, questa scoperta è significativa anche perché segna la prima fotografia riuscita di un buco nero di questo tipo. Gli scienziati possono ora indagare e comprendere ulteriormente la natura e le dinamiche di questi enormi fenomeni cosmici.

