Un frammento di asteroide appena scoperto offre informazioni sulle origini della vita

Un evento straordinario ha avuto luogo venerdì (3 novembre) al Museo Nazionale di Storia Naturale di Washington, DC, quando lo Smithsonian ha svelato la prima esposizione pubblica di un frammento dell'asteroide Bennu. Questa piccola roccia è stata riportata sulla Terra dalla missione OSIRIS-REx della NASA, che ha fatto atterrare con successo la sua capsula di ritorno dei campioni nel deserto dello Utah il 24 settembre. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato l'amministratore della NASA Bill Nelson e altri funzionari di alto rango sia della NASA che della NASA. lo Smithsonian.

L'esposizione, situata nella Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems and Minerals del museo, mostrava il frammento di Bennu in una bottiglia di acciaio inossidabile con un oblò di vetro. La roccia, di circa 0.3 pollici di diametro, è di un colore nero intenso ed è conservata in un ambiente di azoto puro per preservarne le condizioni originarie. Accanto al display ci sono modelli in scala del razzo ULA Atlas V che ha lanciato la missione e della sonda OSIRIS-REx costruita da Lockheed Martin.

Questo frammento di Bennu, etichettato come OREX-800027-0 dagli scienziati della NASA, è stato sottoposto a una scansione tomografica computerizzata (CT) che ha rivelato la sua affascinante composizione. Composto da dozzine di rocce più piccole che sono state cementate insieme, il frammento mostra pesanti alterazioni dovute all'acqua, con conseguente formazione di argille, ossidi di ferro, solfuri di ferro, carbonati e altri minerali ricchi di acqua e carbonio.

Gli scienziati sono ansiosi di studiare il frammento di Bennu poiché ha il potenziale per fornire informazioni sulle origini del nostro sistema solare e sullo sviluppo della vita sulla Terra. I minerali ricchi di acqua e le molecole ricche di carbonio contenute nel frammento potrebbero far luce sulla formazione del Sistema Solare, sugli oceani terrestri e sull'evoluzione della vita stessa.

Oltre all'esposizione allo Smithsonian, un altro frammento di Bennu è stato prestato per studi scientifici. Altre due rocce saranno esposte all'Alfie Norville Gem & Mineral Museum dell'Università dell'Arizona a Tucson e allo Space Center di Houston. Queste mostre offriranno al pubblico e ai ricercatori ulteriori opportunità per esaminare e imparare da questi intriganti frammenti di asteroidi.

