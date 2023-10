Gli astronomi rilevano i lampi radio veloci più distanti, offrendo informazioni sull'universo nascosto

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria rilevando il lampo radio veloce (FRB) più distante mai registrato. Questa remota esplosione di onde radio cosmiche, nota come FRB 20220610A, è stata osservata da una galassia che si trova a otto miliardi di anni luce dalla Terra. L'esplosione, della durata di meno di un millisecondo, è anche una delle più potenti mai osservate.

Il Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe ha svolto un ruolo cruciale nell'individuare la galassia sorgente dell'FRB. Utilizzando il VLT, gli astronomi sono stati in grado di determinare che questa galassia è più antica e più lontana di qualsiasi altra fonte FRB conosciuta. Si ritiene inoltre che faccia parte di un piccolo gruppo di galassie in fusione.

Questa scoperta ha importanti implicazioni per comprendere la composizione dell’universo. Gli attuali metodi di misurazione della massa dell'universo hanno prodotto risultati contrastanti e hanno messo in discussione il modello standard della cosmologia. Utilizzando gli FRB come strumento, gli astronomi sperano di ottenere informazioni sulla materia “mancante” che esiste tra le galassie.

I lampi radio veloci hanno la capacità unica di rilevare materiale ionizzato, anche nello spazio considerato quasi vuoto. Ciò consente agli astronomi di misurare la quantità di materia presente tra le galassie. La scoperta di FRB 20220610A conferma l’esistenza della “relazione di Macquart”, secondo la quale quanto più lontano è un lampo radio veloce, tanto più diffuso è il gas tra le galassie.

Sebbene la causa esatta dei lampi radio veloci sia ancora sconosciuta, questa recente scoperta conferma che si tratta di eventi comuni nel cosmo. Gli astronomi ritengono che lo studio di queste esplosioni non solo aiuterà a rilevare la materia tra le galassie, ma aiuterà anche a comprendere meglio la struttura dell'universo.

Sebbene questa scoperta rappresenti gli attuali limiti delle capacità del telescopio, i progressi futuri offrono possibilità ancora maggiori. Lo Square Kilometer Array Observatory sta attualmente costruendo due radiotelescopi in Sud Africa e Australia che saranno in grado di rilevare migliaia di FRB, compresi quelli molto più distanti. Inoltre, l’imminente Extremely Large Telescope in costruzione in Cile fornirà agli astronomi la possibilità di studiare le galassie sorgenti dei burst anche più distanti.

Questa significativa scoperta apre nuove strade per la ricerca e l'esplorazione dei misteri nascosti dell'universo. Sfruttando la potenza dei lampi radio veloci, gli astronomi sono pronti a ampliare i confini della nostra comprensione e a far luce sui segreti del cosmo.

