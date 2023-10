Rivoluzionare l’energia: materiali intelligenti per un futuro sostenibile

Introduzione

Nel 2008, la National Academy of Engineering degli Stati Uniti ha identificato 14 grandi sfide per il 21° secolo, molte delle quali richiedono materiali all’avanguardia. Tenendo presente questo imperativo, la Fondazione VinFuture ha recentemente ospitato un webinar InnovaTalk su “Materiali intelligenti per la raccolta e lo stoccaggio di energia”. L'evento ha riunito esperti di vari settori per discutere il ruolo dei materiali intelligenti nel progresso della tecnologia delle batterie e dell'efficienza delle celle solari.

Sbloccare il potenziale delle batterie a stato solido

Durante il webinar, il professor Antonio Castro Neto dell'Università Nazionale di Singapore ha approfondito gli orizzonti della tecnologia delle batterie, concentrandosi sulle batterie a stato solido. Queste batterie, a differenza delle loro controparti liquide, utilizzano un elettrolita solido per il trasporto degli ioni. Questa caratteristica unica non solo migliora la sicurezza eliminando i rischi di surriscaldamento ed esplosioni, ma presenta anche nuove sfide nella comprensione della mobilità degli ioni all'interno dei solidi.

Per comprendere questo fenomeno, il Prof. Neto ha sottolineato la necessità di passare dai concetti tradizionali dell'elettrochimica ai principi della fisica dello stato solido. La ricerca del suo team ha rivelato il ruolo fondamentale della topologia e della geometria del cristallo nel determinare la mobilità degli ioni. Studiando la matrice dell'Assia, hanno identificato tre determinanti chiave della mobilità ionica: densità dei cristalli, velocità del suono e struttura topologica del cristallo.

La visione definitiva per le batterie a stato solido risiede nella progettazione di nuovi materiali con proprietà strutturalmente robuste e atomicamente uniformi. Enormi progressi in questo campo potrebbero portare a soluzioni di stoccaggio dell’energia più efficienti e sostenibili.

Progressi nell'efficienza delle celle solari

Il dottor Hieu Nguyen dell'Università Nazionale Australiana ha condiviso approfondimenti sulla ricerca condotta dal suo team per migliorare l'efficienza delle celle solari. Misurando il coefficiente di assorbimento di diversi materiali, possono determinare il potenziale del materiale per l'assorbimento della luce. Queste informazioni svolgono un ruolo cruciale nella selezione dei materiali per la fabbricazione delle celle solari.

Inoltre, il dottor Nguyen ha sottolineato l’importanza di comprendere sia l’assorbimento che l’emissione della luce nel prevedere il quanto di generazione degli elettroni all’interno di un materiale. Questa conoscenza aiuta a ottimizzare la progettazione delle celle solari per ottenere la tensione di picco e l’efficienza complessiva.

Conclusione

Il webinar InnovaTalk della Fondazione VinFuture fa luce sul potere di trasformazione dei materiali intelligenti nel rivoluzionare le tecnologie energetiche. Dalle batterie allo stato solido alle celle solari, questi materiali sono la chiave per un futuro sostenibile ed efficiente. Mentre i ricercatori continuano a svelare i misteri della mobilità ionica e delle caratteristiche dei materiali, possiamo aspettarci innovazioni rivoluzionarie che daranno forma al panorama energetico negli anni a venire.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono i materiali intelligenti?

R: I materiali intelligenti sono materiali progettati con proprietà che rispondono a stimoli esterni, come temperatura, luce o pressione. Hanno la capacità di modificare le loro proprietà fisiche o chimiche in modo controllato, rendendoli adattabili e versatili per varie applicazioni.

D: Cosa sono le batterie allo stato solido?

R: Le batterie allo stato solido sono un tipo di batteria che utilizza un elettrolita solido invece di un elettrolita liquido, come si trova nelle batterie tradizionali. Offrono sicurezza, stabilità e densità di energia migliorate rispetto alle loro controparti liquide.

D: Perché l’efficienza delle celle solari è importante?

R: L'efficienza delle celle solari determina la quantità di luce solare che può essere convertita in energia elettrica utilizzabile. Una maggiore efficienza si traduce in più elettricità generata dalla stessa quantità di luce solare, con conseguente riduzione dei costi di produzione e una fonte di energia più sostenibile.