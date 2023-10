Cosa riscalda la corona del sole? Nuove scoperte dal Solar Orbiter

By

Gli scienziati sono da tempo perplessi sulla questione di cosa riscaldi la corona solare. La corona è lo strato di plasma diffuso che circonda il Sole ed è visibile solo durante un'eclissi totale. Nonostante sia più calda della superficie del Sole, che raggiunge temperature di 6,500 K, la corona è di un bianco pallido, quasi rosa, e ha una temperatura di oltre un milione di Kelvin. In un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, i ricercatori potrebbero aver finalmente trovato la risposta.

Lo studio ha utilizzato i dati raccolti dal Solar Orbiter della NASA/ESA, un veicolo spaziale dotato di vari strumenti per misurare i campi magnetici, i venti solari e le particelle ad alta energia, oltre a catturare immagini ad alta risoluzione della superficie del Sole. Durante un avvicinamento ravvicinato nell’ottobre 2022, l’Extreme Ultraviolet Imager (EUI) del Solar Orbiter ha catturato immagini dettagliate di piccoli archi di plasma, mentre il Polarimetric and Heliosismic Imager (PHI) ha misurato la polarità magnetica della superficie solare nella stessa regione.

I risultati hanno rivelato che piccole variazioni nella polarità magnetica possono portare alla formazione di archi di plasma, anche durante periodi tranquilli di attività solare. Ciò significa che anche quando il Sole non è interessato da intense eruzioni come protuberanze e brillamenti solari, c’è ancora abbastanza attività per mantenere calda la corona. Questi campi magnetici superficiali su piccola scala forniscono un costante ribollire di attività che mantiene l’elevata temperatura della corona.

Il Solar Orbiter ha recentemente compiuto un altro avvicinamento ravvicinato al Sole e ha ottenuto ancora più dati, che dovrebbero svelare ulteriori segreti sulla nostra stella. Con la sua orbita dinamica, che a volte lo porta più vicino al Sole che a Mercurio, il Solar Orbiter sta rivoluzionando la nostra comprensione del Sole e delle sue dinamiche.

Questa ricerca innovativa fa luce sul misterioso meccanismo di riscaldamento della corona solare ed evidenzia l’intricata relazione tra i campi magnetici e la dinamica del plasma. Ulteriori studi e osservazioni del Solar Orbiter continueranno ad approfondire la nostra comprensione del Sole e del suo impatto sul nostro sistema solare.

