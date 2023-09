La storia evolutiva rivela una crescita lenta nei coccodrilli

Un recente studio pubblicato su Current Biology intitolato “Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage” ha fatto luce sul motivo per cui i coccodrilli, compresi coccodrilli e alligatori, crescono lentamente rispetto ai loro parenti viventi più stretti, gli uccelli. Il gruppo di ricerca ha studiato la struttura interna delle ossa fossili di antenati coccodrilli di 200 milioni di anni, noti come coccodrilli, e ha scoperto che crescevano lentamente, in modo simile ai coccodrilli moderni.

I ricercatori sono rimasti sorpresi nello scoprire che i tessuti ossei di questi antichi coccodrilli consistevano in un tipo chiamato osso a fibre parallele, indicando un tasso di crescita tra i loro antenati a crescita rapida e gli odierni coccodrilli a crescita più lenta. Questa scoperta sfida la credenza comune secondo cui la crescita lenta dei coccodrilli viventi è legata al loro stile di vita sedentario e semi-acquatico. Questi primi coccodrilli erano animali attivi e completamente terrestri, non i tentacolari predatori di imboscate che esistono oggi.

Lo studio ha comportato anche l’esame dei fossili di un gigantesco antenato coccodrillo recentemente scoperto che visse 210 milioni di anni fa in Sud Africa. I ricercatori hanno analizzato le ossa al microscopio ad alta potenza per determinare l’età alla morte, il tasso di crescita annuale e le caratteristiche del tessuto osseo. Confrontando il nuovo esemplare con altre specie conosciute, lo hanno identificato come uno dei primissimi antenati del coccodrillo, forse il primo del gruppo che comprende i coccodrilli moderni.

I ricercatori hanno scoperto che le specie giganti crescevano più lentamente rispetto ad altri grandi rettili del suo tempo, come i dinosauri. Questa strategia di crescita lenta è persistita e ha rallentato ulteriormente nelle specie di coccodrillomorfi evolute più recentemente. La crescita lenta divenne una caratteristica di tutti i coccodrilli conosciuti discendenti dai loro antichi antenati, consentendo loro di sopravvivere a un evento di estinzione di massa alla fine del periodo Triassico.

D'altra parte, si ritiene che i dinosauri siano sopravvissuti all'estinzione di massa crescendo rapidamente. Questo evento portò alla coesistenza di dinosauri a crescita rapida e coccodrilli a crescita lenta nell'era successiva, ponendo infine le basi per le differenze di crescita osservate nei loro moderni discendenti, uccelli e coccodrilli.

I risultati dello studio indicano che la disparità nei tassi di crescita tra uccelli e coccodrilli è stata stabilita all'inizio della storia evolutiva del gruppo, nonostante il loro antenato comune fosse un animale in rapida crescita. Questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione dei fattori complessi che influenzano i modelli di crescita e gli adattamenti evolutivi nelle diverse specie.

