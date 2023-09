Scopri il cielo notturno allo Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore offre ai visitatori la possibilità di sperimentare la bellezza del cielo notturno con due imminenti feste stellari. In collaborazione con la Grand Traverse Astronomical Society, il parco ospiterà eventi il ​​15 settembre e il 21 ottobre dalle 5:11 alle XNUMX:XNUMX presso l'area Dune Climb.

Le feste stellari allo Sleeping Bear Dunes National Lakeshore offrono ai visitatori l'opportunità di osservare gli splendidi cieli bui del parco. La mancanza di inquinamento luminoso consente una visione chiara degli oggetti dello spazio profondo attraverso i telescopi forniti. A seconda della data e delle condizioni, i partecipanti potrebbero essere in grado di vedere stelle, pianeti, meteore e persino la Via Lattea.

Oltre all'osservazione delle stelle, gli eventi offrono altre attività per il divertimento dei visitatori. Prima del tramonto saranno disponibili l'osservazione del sole e attività per bambini. Una volta che farà buio, ci saranno stazioni di telescopi e stazioni informative da esplorare per i partecipanti. Per sfruttare al meglio la festa delle stelle, i visitatori sono incoraggiati a vestirsi in modo appropriato per il tempo e a portare oggetti come torce elettriche (preferibilmente con un filtro rosso per preservare la visione notturna), binocolo, spray antizanzare, sedie a sdraio e coperte.

L'ingresso alle feste stellari è gratuito, ma per entrare nel parco è necessario il pass visitatore. Maggiori informazioni su ciascun evento, compresi i dettagli sui parcheggi e le cancellazioni legate alle condizioni meteorologiche, possono essere trovate sul calendario online di Sleeping Bear Dunes.

Con la crescente perdita di cieli bui a causa dell’inquinamento luminoso, eventi come questi sono importanti per preservare e apprezzare le meraviglie del cielo notturno. La Grand Traverse Astronomical Society si dedica a promuovere la consapevolezza e la comprensione dell'astronomia da parte del pubblico e, attraverso la collaborazione con Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, è in grado di condividere la sua passione per le stelle con un pubblico più ampio.

Fonte:

– Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

– Società Astronomica della Grand Traverse