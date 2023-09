Il laser a raggi X potenziato di SLAC produce i primi raggi X, dando inizio a una nuova era nella ricerca

Il laser a elettroni liberi (XFEL) a raggi X Linac Coherent Light Source (LCLS) presso lo SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell'Energia ha generato con successo i suoi primi raggi X dopo essere stato sottoposto a un importante aggiornamento. Questo aggiornamento, noto come LLCS-II, fornisce funzionalità senza precedenti che rivoluzioneranno la ricerca scientifica che utilizza i raggi X.

Gli scienziati di tutto il mondo sono ansiosi di trarre vantaggio dal laser a raggi X aggiornato per portare avanti i loro programmi di ricerca. Le capacità potenziate di LCLS-II consentiranno agli scienziati di studiare materiali quantistici con una risoluzione senza precedenti, portando a progressi nel campo dell’informatica e delle comunicazioni. Consentirà inoltre lo studio di eventi chimici fugaci per sviluppare industrie sostenibili e tecnologie energetiche pulite. Inoltre, i ricercatori saranno in grado di studiare le funzioni delle molecole biologiche per sviluppare nuovi prodotti farmaceutici ed esplorare fenomeni scientifici in tempi più rapidi.

Questo risultato è il culmine di oltre un decennio di lavoro e di un progetto di aggiornamento pluriennale da 1.1 miliardi di dollari che ha coinvolto migliaia di scienziati, ingegneri e tecnici. Il successo della generazione di raggi X segna una pietra miliare significativa nell'impegno di SLAC nel far progredire la scienza dei raggi X.

Gli XFEL sono potenti strumenti che producono impulsi ultra luminosi e ultra brevi di luce a raggi X, consentendo agli scienziati di osservare il comportamento molecolare, atomico ed elettronico con dettagli senza precedenti. Gli XFEL hanno svolto un ruolo determinante nelle scoperte scientifiche, tra cui la cattura del primo “film molecolare” e lo studio dell’assorbimento della luce solare da parte di piante e alghe.

LLCLS-II porta la scienza dei raggi X a un livello completamente nuovo, producendo fino a un milione di impulsi di raggi X al secondo, un aumento significativo rispetto al suo predecessore. Il laser a raggi X aggiornato avrà anche una luminosità media 10,000 volte superiore rispetto al suo predecessore, stabilendo un nuovo record mondiale per le sorgenti luminose a raggi X più potenti.

Il successo di LCLS-II è il risultato di uno sforzo di collaborazione che coinvolge più istituzioni, tra cui cinque laboratori nazionali statunitensi e un'università. Il rivoluzionario acceleratore superconduttore, un componente chiave di LCLS-II, è stato sviluppato attraverso la collaborazione con Fermilab e Thomas Jefferson National Accelerator Facility.

Con le capacità potenziate di LLCLS-II, gli scienziati avranno nuove opportunità per far avanzare la conoscenza in un’ampia gamma di discipline, contribuendo all’energia pulita, alla ricerca scientifica fondamentale e alle iniziative di sicurezza nazionale.

Fonte: Laboratorio nazionale degli acceleratori SLAC