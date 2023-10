Scopri la bellezza dei cieli di novembre

I cieli si stanno trasformando mentre approfondiamo novembre. Non solo il sole tramonta prima, ma scende anche più in basso rispetto all’orizzonte, dando luogo a cieli più scuri. Poiché i raggi del sole si riflettono meno sull'atmosfera terrestre, il contrasto tra le stelle e lo sfondo nero come l'inchiostro diventa più pronunciato, creando uno spettacolo mozzafiato. Anche se potremmo percepire che il cielo pullula di milioni di stelle, questo non è del tutto vero. Anche nelle notti più buie, ad occhio nudo si possono distinguere solo circa 2,500 stelle.

Una delle costellazioni più affascinanti da osservare a novembre è Orione, il grande cacciatore mitologico. Guarda verso l'orizzonte est intorno alle 11:XNUMX e noterai tre stelle luminose che formano una linea. Queste stelle rappresentano la cintura di Orione e rimangono visibili fino all'alba. Inoltre, Orione vanta altre stelle importanti come Betelgeuse, una stella massiccia prossima alla fine della sua vita, e Rigel, una stella massiccia nel suo periodo migliore. Se segui la linea della cintura di Orione verso il basso a sinistra, incontrerai Sirio, che sembra essere la stella più luminosa sia dell'emisfero settentrionale che di quello meridionale a causa della sua vicinanza alla Terra.

Mentre osservi le stelle, non puoi fare a meno di notare il loro scintillio. Questo fenomeno si verifica a causa della turbolenza atmosferica causata dalle variazioni di temperatura. L'atmosfera piega e divide la luce delle stelle, provocando luminosità scintillanti e cambiamenti di colore. Gli astronomi utilizzano varie tecniche per mitigare gli effetti dello scintillio, come posizionare i telescopi in alta montagna e in aree aride. Utilizzano anche telescopi con ottica adattiva, capaci di regolare rapidamente i loro specchi per contrastare le distorsioni causate dallo scintillio. Inoltre, gli astronomi utilizzano raggi laser a matita per creare “stelle artificiali” e compensare le interferenze atmosferiche.

Tuttavia, per trascendere davvero i limiti atmosferici, gli astronomi si rivolgono ai telescopi spaziali. Posizionando i telescopi a poche centinaia di chilometri sopra la Terra, possono catturare la luce degli oggetti celesti senza disturbi atmosferici. Questo punto di osservazione consente immagini incredibilmente dettagliate e senza precedenti che non possono essere ottenute da osservatori a terra. Non c'è da meravigliarsi che il telescopio spaziale Hubble si trovi nello spazio!

Novembre offre anche delizie celestiali da osservare. Il brillante Giove domina il cielo serale, mentre Venere abbellisce il cielo mattutino. Il 9 novembre si svolge uno spettacolo incantevole mentre la Luna crescente e Venere si allineano al mattino. Inoltre, il 24 e il 25, Giove apparirà in prossimità della Luna dopo il tramonto. Da non perdere l'annuale pioggia di meteore delle Leonidi, che raggiunge il picco nella notte del 17. Anche se la pioggia di quest’anno potrebbe non raggiungere il suo massimo potenziale fino al 2034, i cieli bui e la mancanza di luce lunare offrono la possibilità di osservare circa 15-20 meteore all’ora.

Quindi, non dimenticare di alzare lo sguardo e immergerti nelle affascinanti meraviglie dei cieli di novembre.