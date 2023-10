Promuovere la diversità nella scienza: prospettive in espansione per una visione olistica

La dottoressa Maggie Aderin-Pocock, la stimata presentatrice di The Sky At Night, sostiene una maggiore diversità nei campi scientifici, sottolineando che una sovrarappresentazione dei maschi bianchi europei può comportare una comprensione ristretta del mondo. In qualità di primo presentatore nero del programma di astronomia della BBC di lunga data, la dottoressa Aderin-Pocock è stata determinante nel promuovere l’inclusività e nell’ispirare giovani menti provenienti da contesti diversi.

Crescendo, la presentatrice ha notato un malinteso diffuso secondo cui la scienza non era per individui come lei a causa delle differenze culturali e delle narrazioni storiche. Incoraggia una maggiore rappresentanza e inclusività nella comunità scientifica, riconoscendo che una gamma più ampia di voci e idee arricchirà il campo. Includendo individui provenienti da contesti diversi, la scienza può trascendere i propri limiti e offrire una prospettiva più completa.

La guida all'astronomia della Dott.ssa Aderin-Pocock, The Art of Stargazing, sfida l'idea che i contributi scientifici provengano esclusivamente da "uomini bianchi in toga". Sottolinea i contributi significativi di figure antiche di diverse etnie e generi, mostrando la natura universale del progresso scientifico nel corso della storia.

Sebbene siano stati compiuti progressi nella diversificazione delle professioni scientifiche, la Dott.ssa Aderin-Pocock riconosce che occorre fare di più. Resta preoccupata per la lentezza del cambiamento e per la persistenza di atteggiamenti regressivi all'interno della comunità scientifica. Resta comunque ottimista e ritiene che la visione obsoleta dei “dinosauri” resistenti all’inclusività stia gradualmente scomparendo, lasciando il posto alle opportunità.

Nel 2021, la Royal Society ha affrontato le disparità affrontate dagli individui neri nell'istruzione superiore STEM nel Regno Unito. Hanno scoperto risultati di livello inferiore e hanno ostacolato la progressione della carriera accademica per questo gruppo demografico. Questi risultati sottolineano l’urgenza di creare un ambiente equo in ambito scientifico.

Il viaggio personale della Dott.ssa Aderin-Pocock è una testimonianza dell'impatto delle diverse rappresentazioni nell'ispirare i futuri scienziati. La sua passione per The Sky At Night, condotto da Sir Patrick Moore durante la sua infanzia, ha alimentato il suo amore per la scienza. Mentre assumere il ruolo di presentazione del suo idolo d'infanzia la riempiva di eccitazione e nervosismo, riconosceva l'importanza della sua posizione nel promuovere la diversità e suscitare curiosità in una nuova generazione.

