DNA antico trovato in ossa di tartarughe fossili di 6 milioni di anni fa

Gli scienziati hanno scoperto tracce di DNA antico all'interno delle ossa fossili di una tartaruga estinta di 6 milioni di anni. Questa scoperta suggerisce che il materiale genetico può rimanere conservato molto più a lungo di quanto si pensasse in precedenza.

Il fossile è stato trovato lungo la costa caraibica di Panama e apparteneva a una specie di tartaruga del genere Lepidochelys, che esiste ancora oggi sotto forma di tartarughe marine Ridley di Kemp e tartarughe marine Olive Ridley. Sebbene la specie esatta del fossile sia incerta, si ritiene che si tratti di una specie estinta scoperta di recente.

In uno studio recente, i ricercatori hanno scoperto strutture interne “simili a nuclei” all’interno delle cellule ossee conservate, chiamate osteociti, della tartaruga. Poiché il nucleo è l'organello che ospita il DNA nelle cellule, il team ha condotto un test per verificare la presenza di materiale genetico, che ha prodotto un risultato positivo. Questo in precedenza era stato segnalato solo in due fossili di dinosauro.

Sebbene questa sia una prova evidente della presenza di DNA nelle cellule ossee della tartaruga, non è una prova definitiva. Per confermare la scoperta, i ricercatori avrebbero bisogno di identificare e sequenziare direttamente il DNA. Il DNA più antico che è stato completamente recuperato e sequenziato proviene da un mammut di 1.2 milioni di anni, rendendo la presenza del DNA in una tartaruga di 6 milioni di anni ancora più notevole.

La scoperta sfida la comprensione convenzionale della conservazione biomolecolare, poiché suggerisce che il materiale genetico può persistere per milioni di anni, anche in ambienti più caldi che non sono ideali per preservare il DNA.

Lo studio della genetica dell’antica tartaruga Lepidochelys potrebbe fornire preziose informazioni sulla sua storia evolutiva. Attualmente si sa molto poco su questa specie e comprenderne la composizione genetica potrebbe aiutare negli sforzi di conservazione delle loro controparti viventi.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Vertebrate Paleontology, dimostra il potenziale di conservazione del DNA in campioni provenienti da latitudini più basse, ampliando ulteriormente la nostra conoscenza sulla conservazione biomolecolare.

Fonte:

– Journal of Vertebrate Paleontology (articolo fonte)

– Istituto di ricerca tropicale Smithsonian