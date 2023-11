In un'apparizione molto attesa, Sir Chris Whitty, il Chief Medical Officer del Regno Unito, testimonierà oggi l'inchiesta Covid-19 in corso. Si prevede che Sir Whitty, diventato una delle figure più riconoscibili del paese durante la pandemia, trascorrerà l’intero martedì fornendo informazioni sulla gestione della crisi da parte del governo.

Questa testimonianza di Sir Whitty segue la recente apparizione dell'ex capo consigliere scientifico, Sir Patrick Vallance, che ha offerto le sue intuizioni sul processo decisionale dell'ex primo ministro Boris Johnson e della sua squadra. Le annotazioni del diario di Sir Vallance hanno fornito scorci straordinari sul funzionamento interno del governo durante questo periodo difficile.

Lady Hallett, a capo dell'inchiesta, ha dichiarato lunedì che il signor Johnson sembrava "confuso" dai dati complessi e dai grafici che gli venivano presentati. Ci sono stati casi in cui ha faticato a conservare le informazioni scientifiche, il che ha portato a interrogarsi sul processo decisionale del governo e sulla risposta alla pandemia.

Un'iniziativa che ha dovuto affrontare critiche è il programma “Eat Out to Help Out” di Sunak, lanciato nell'agosto 2020 per sostenere ristoranti e trattorie dopo il blocco. È probabile che Sir Whitty si trovi ad affrontare domande relative ai suoi precedenti commenti privati ​​riferendosi al programma come “mangiare fuori per aiutare il virus”. L’indagine mira a comprendere appieno l’impatto e l’efficacia di tali misure governative.

Mentre l'inchiesta continua, si prevede che anche Sir Jonathan Van-Tam, ex vice di Sir Whitty, fornirà prove più avanti nella settimana. Le testimonianze di queste figure chiave fanno luce sul processo decisionale e sulle azioni intraprese dal governo, contribuendo a una comprensione globale della gestione della pandemia di Covid-19 nel Regno Unito.

-

Domande frequenti (FAQ)

Che cos'è l'inchiesta Covid-19?

L'inchiesta Covid-19 è un'indagine sulla gestione da parte del governo della pandemia di Covid-19 nel Regno Unito. Ha lo scopo di valutare il processo decisionale, le politiche attuate e la risposta complessiva alla crisi.

Chi è Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty è il Chief Medical Officer del Regno Unito. Ha svolto un ruolo di primo piano nel consigliare il governo su questioni di sanità pubblica, in particolare durante la pandemia di Covid-19.

Qual è lo scopo della testimonianza di Sir Chris Whitty?

Si prevede che la testimonianza di Sir Chris Whitty fornirà informazioni sulla gestione da parte del governo della pandemia di Covid-19. Probabilmente verrà interrogato su decisioni, politiche e iniziative chiave, come il programma “Eat Out to Help Out”.

Cos'è il programma "Mangia fuori per dare una mano"?

Il programma “Eat Out to Help Out” è stato un’iniziativa governativa lanciata nell’agosto 2020 per sostenere il settore della ristorazione e dell’ospitalità dopo il blocco. Offriva pasti scontati per incoraggiare le persone a cenare fuori e stimolare l’economia.