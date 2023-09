Sir Brian May sostiene con orgoglio il successo della raccolta di campioni di asteroidi da parte della NASA

Sir Brian May, chitarrista e astrofisico dei Queen, ha espresso il suo immenso orgoglio di far parte del team che ha raccolto con successo i primi campioni di asteroidi della NASA dallo spazio profondo. La navicella spaziale Osiris-Rex ha rilasciato una capsula contenente circa 250 g di rocce e polvere raccolte dall'asteroide Bennu durante un sorvolo della Terra. Questa capsula è atterrata in sicurezza nel deserto dello Utah vicino a Salt Lake City. Sir Brian ha svolto un ruolo cruciale nell'aiutare a identificare la posizione ottimale per la raccolta dei campioni.

Anche se non ha potuto essere presente per l'importante occasione mentre stava provando per un tour dei Queen, Sir Brian ha inviato un sentito messaggio di sostegno alla NASA e al suo team dedicato. Si è congratulato con tutti coloro che sono stati coinvolti nella missione per il loro duro lavoro e ha augurato loro un felice giorno di ritorno. Sir Brian ha anche elogiato il suo “caro amico” Dante Lauretta, con il quale ha collaborato alla creazione del libro “Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid”, un atlante 3D completo dell’asteroide.

Questa raccolta di campioni di successo segna una pietra miliare significativa sia per la NASA che per le agenzie spaziali globali, poiché è la prima missione di questo genere dal 2020. Sottolinea i progressi nell'esplorazione spaziale e sottolinea l'importanza dello studio degli asteroidi per ottenere informazioni sulle origini del nostro pianeta. sistema solare e potenziali risorse per missioni future.

Fonte:

