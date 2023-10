Esplorando il sorprendente fenomeno della diffusione della luce da parte di un singolo atomo

I ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università Humboldt di Berlino hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sulla diffusione della luce da parte di un singolo atomo. Guidato da Jürgen Volz e Arno Rauschenbeutel, il team ha pubblicato i risultati sulla prestigiosa rivista Nature Photonics. Questa nuova intuizione non solo fa luce sul comportamento della luce a livello microscopico, ma racchiude anche il potenziale per progressi nella comunicazione quantistica.

Secondo l'ipotesi di Max Planck del 1900, la luce scambia energia con la materia in unità discrete chiamate quanti. Albert Einstein in seguito propose che questi quanti, o fotoni, fossero le particelle fondamentali della luce. Oggi i fotodiodi sono in grado di rilevare un singolo fotone, poiché convertono il rilevamento in brevi impulsi di corrente.

Quando un singolo atomo viene eccitato alla fluorescenza da un raggio laser, la luce fluorescente risultante si comporta diversamente dalla luce laser che lo ha eccitato. Mentre i fotoni si presentano simultaneamente nella luce laser, un singolo atomo disperde solo un fotone alla volta. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che quando due fotoni laser colpiscono contemporaneamente un singolo atomo, l’atomo assorbe un fotone ma lascia passare il secondo. Il fotone assorbito viene quindi emesso in una direzione casuale prima che l'atomo possa assorbire un altro fotone.

La scoperta sorprendente è arrivata quando il gruppo di ricerca ha rimosso una specifica componente di colore dalla luce fluorescente utilizzando un filtro. Hanno osservato che il flusso di singoli fotoni si trasformava in coppie di fotoni che venivano rilevati contemporaneamente. Questo effetto inaspettato mette alla prova la nostra percezione quotidiana e sfida le credenze precedenti sulle capacità di dispersione di un singolo atomo.

Oltre alla sua natura affascinante, questo fenomeno ha implicazioni pratiche per le tecnologie quantistiche. Le coppie di fotoni generate attraverso questo processo sono legate in modo quantistico, consentendo fenomeni come il teletrasporto degli stati quantistici. I ricercatori ritengono che l’uso di singoli atomi come fonti per coppie di fotoni entangled superi le fonti esistenti in termini di luminosità e compatibilità con i ripetitori quantistici e le porte quantistiche utilizzate nella comunicazione quantistica a lunga distanza.

La capacità di manipolare e comprendere il comportamento della luce a livello atomico apre nuove possibilità nel campo della comunicazione quantistica e dell’elaborazione delle informazioni. Questa ricerca serve a ricordare che le nostre intuizioni quotidiane potrebbero non sempre essere in linea con gli intricati meccanismi del mondo microscopico.

FAQ

Qual è il significato della ricerca condotta dal Dipartimento di Fisica dell'Università Humboldt?

La ricerca fornisce nuove informazioni sul comportamento di diffusione della luce da parte di un singolo atomo e sulle sue potenziali applicazioni nella comunicazione quantistica.

Cosa hanno scoperto i ricercatori?

I ricercatori hanno scoperto che quando una specifica componente di colore viene rimossa dalla luce fluorescente emessa da un singolo atomo, il flusso di singoli fotoni si trasforma in coppie di fotoni che vengono rilevate simultaneamente.

Che impatto ha questa scoperta sulla comunicazione quantistica?

Le coppie di fotoni entangled generate attraverso questo processo hanno applicazioni pratiche nella comunicazione quantistica, come il teletrasporto di stati quantistici e la compatibilità con ripetitori e porte quantistiche.

Cos’è l’entanglement quantomeccanico?

L'entanglement quantomeccanico si riferisce a un fenomeno in cui due particelle si collegano in modo tale che lo stato di una particella dipende dallo stato dell'altra, indipendentemente dalla distanza fisica tra loro.

In che modo questa ricerca può contribuire ai progressi nelle tecnologie quantistiche?

Comprendendo il comportamento di diffusione dei singoli atomi e la loro capacità di generare coppie di fotoni entangled, i ricercatori possono sviluppare fonti di informazioni quantistiche più efficienti e luminose per applicazioni nella comunicazione quantistica e nell'elaborazione delle informazioni.