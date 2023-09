Sommario:

I ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong a Wuhan, in Cina, hanno proposto un metodo per generare segnali a microonde con modulazione di ampiezza (ASK) con formato a banda laterale singola (SSB) utilizzando la tecnica della fotonica a microonde. Questa tecnica supera i limiti della tradizionale tecnologia elettrica a microonde e consente la generazione di segnali a microonde ASK ad alta frequenza e larghezza di banda ampia.

L'Amplitude Shift Keying (ASK) è un segnale a microonde a banda ultralarga che trova applicazioni nella guerra elettronica, nelle comunicazioni wireless e nei sistemi radar. Tuttavia, i metodi tradizionali di generazione di segnali a microonde ASK utilizzando la miscelazione analogica a radiofrequenza e la sintesi digitale diretta impongono restrizioni sulla frequenza portante e sul bit rate di codifica dei segnali. I ricercatori sono interessati a esplorare la tecnica della fotonica a microonde come soluzione a queste limitazioni.

La tecnica della fotonica a microonde prevede l'utilizzo del battito ottico per generare segnali a microonde. Tuttavia, le larghezze di banda dei fotorilevatori in genere limitano la frequenza più alta che può essere raggiunta. Per massimizzare la frequenza delle microonde all'interno della larghezza di banda limitata del fotorilevatore, i ricercatori propongono di utilizzare segnali a microonde con formato a banda laterale singola. Questo approccio allenta la limitazione della larghezza di banda imposta dai dispositivi optoelettronici e consente velocità di comunicazione più elevate.

Inoltre, l'uso della modulazione a banda laterale singola consente frequenze delle microonde più elevate, che possono essere trasmesse tramite bande di frequenza più elevate. Ciò apre nuove possibilità per i sistemi di comunicazione ad alta frequenza.

La ricerca intitolata “Generazione fotonica di segnali a microonde ASK con formato SSB” è stata pubblicata su Frontiers of Optoelectronics. La tecnica proposta ha il potenziale per rivoluzionare la generazione di segnali a microonde ASK, consentendo sistemi di comunicazione più veloci ed efficienti.

Definizioni:

– Amplitude Shift Keying (ASK): una forma di modulazione in cui l'ampiezza del segnale portante viene variata per rappresentare le informazioni digitali.

– Tecnica della fotonica a microonde: un campo di studio che combina le tecnologie a microonde e ottiche per generare, elaborare e trasmettere segnali a microonde utilizzando componenti ottici.

– Banda laterale singola (SSB): una tecnica di modulazione che trasmette una banda laterale del segnale sopprimendo l'altra banda laterale e il segnale portante.

– Dispositivi optoelettronici: Dispositivi che convertono i segnali elettrici in segnali ottici o viceversa.

Fonte:

– Weilei Gou et al, “Generazione fotonica di segnali a microonde ASK con formato SSB”, Frontiers of Optoelectronics (2023). DOI: 10.1007/s12200-023-00075-2

– Citazione: "La tecnica di modulazione a banda laterale singola può rilassare la restrizione della larghezza di banda" (2023 settembre 26) recuperata il 26 settembre 2023 da Phys.org