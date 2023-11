Una nuova tecnica consente l'indirizzamento e il rilevamento precisi di singoli ioni di terre rare nelle nanoparticelle

Gli scienziati sono costantemente alla ricerca delle piattaforme più efficienti e affidabili per l’elaborazione delle informazioni quantistiche. Uno degli obiettivi principali è sviluppare un sistema in grado non solo di eseguire operazioni quantistiche con elevata precisione e velocità, ma anche di interfacciarsi con una rete quantistica. Ciò consentirebbe la creazione di una solida Internet quantistica. Per raggiungere questo obiettivo, gli scienziati hanno bisogno di un sistema in grado di generare entanglement tra qubit e fotoni di materia di lunga durata, consentendo un’interfaccia veloce e con poche perdite tra i diversi nodi di una futura rete quantistica.

In un recente studio pubblicato su Optica, un team di ricercatori dell’ICFO, guidato dal Prof. Hugues de Riedmatten, ha sviluppato una nuova tecnica che affronta queste sfide. Utilizzando cristalli drogati con ioni di terre rare, i ricercatori sono stati in grado di creare un sistema con le proprietà necessarie per un'efficiente interazione luce-materia e il rilevamento di singoli ioni. Gli ioni sono stati intrappolati all'interno di nanoparticelle e accoppiati a una microcavità della fibra.

Il team ha sviluppato nanoparticelle drogate con ioni erbio, ciascuna nanoparticella contenente circa 1000 ioni Er. Queste nanoparticelle sono state poi posizionate su uno specchio e raffreddate a circa 6 Kelvin. Allineando uno specchio curvo fabbricato su una fibra ottica con una nanoparticella, si è formata una cavità. Utilizzando questa configurazione, i ricercatori sono stati in grado di indirizzare e rilevare con precisione singoli ioni di terre rare all'interno della nanoparticella.

Il vantaggio dell’utilizzo delle nanoparticelle è che il loro volume ridotto consente un’elevata densità di ioni mantenendo una distanza fisica media bassa tra loro. Ciò garantisce che le frequenze degli ioni siano sufficientemente distinte da essere completamente distinguibili, consentendo l'indirizzamento dei singoli ioni. I ricercatori hanno dimostrato che all’interno della nanoparticella è possibile trovare una costellazione di ioni interagenti, rendendola un potenziale candidato per un sistema di elaborazione delle informazioni quantistiche su piccola scala.

Questo sviluppo apre nuove possibilità per la fabbricazione di dispositivi quantistici e il progresso delle tecnologie di comunicazione e calcolo quantistico. Comprendendo e controllando i singoli ioni delle terre rare all'interno delle nanoparticelle, gli scienziati possono sbloccare nuove strade per l'elaborazione delle informazioni quantistiche e la costruzione di reti quantistiche più efficienti.

FAQ

1. Cosa sono i qubit?

I qubit sono gli elementi costitutivi di base dell’informazione quantistica. Possono essere sistemi fisici, come circuiti superconduttori, atomi intrappolati o difetti nei solidi, che codificano informazioni quantistiche utilizzando stati diversi.

2. Come interagiscono tra loro i qubit?

I qubit possono interagire tra loro attraverso vari metodi, come campi elettrici o magnetici che dipendono dallo stato del qubit. Queste interazioni sono cruciali per eseguire operazioni quantistiche e creare entanglement tra qubit.

3. Cosa sono i cristalli drogati con ioni di terre rare?

I cristalli drogati con ioni di terre rare sono materiali allo stato solido che contengono ioni del gruppo di elementi delle terre rare. Questi cristalli hanno proprietà uniche, come lunghi tempi di coerenza e diversi stati fondamentali, che li rendono adatti all’interazione luce-materia e alla codifica dell’informazione quantistica.

4. Come funziona la nuova tecnica?

La nuova tecnica prevede la crescita di nanoparticelle drogate con ioni di terre rare e il loro posizionamento su uno specchio. Allineando uno specchio curvo su una fibra ottica con una nanoparticella, si forma una cavità. Questa configurazione consente l'indirizzamento e il rilevamento precisi di singoli ioni di terre rare all'interno della nanoparticella, facilitando un'efficiente interazione tra luce e materia.

5. Quali sono le potenziali applicazioni di questa tecnica?

Questa tecnica apre possibilità per la fabbricazione di dispositivi quantistici e il progresso delle tecnologie di comunicazione e calcolo quantistico. Comprendendo e controllando i singoli ioni delle terre rare all'interno delle nanoparticelle, gli scienziati possono esplorare nuove strade per l'elaborazione delle informazioni quantistiche e la costruzione di reti quantistiche più efficienti.

(Fonte: ICFO)