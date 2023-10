Il potenziale promettente della proteomica unicellulare

La proteomica unicellulare è un campo che esplora l’eterogeneità e la diversità delle singole cellule, offrendo approfondimenti sulla biologia cellulare e sulle risposte cellulari. A differenza della proteomica di massa, che analizza l’espressione proteica media in un gruppo di cellule, la proteomica di una singola cellula fornisce una nuova comprensione di come le complesse vie di segnalazione contribuiscono alla funzione complessiva della cellula come sistema. Si prevede che questo campo avrà un profondo impatto sulla medicina personalizzata migliorando la diagnosi e il trattamento delle malattie.

La ricerca sul cancro, in particolare, ha già beneficiato della proteomica unicellulare. Ha contribuito a far luce sul motivo per cui alcune cellule all’interno di un tumore rispondono a terapie specifiche mentre altre no. Gli strumenti per la proteomica unicellulare continuano ad evolversi, con nuovi flussi di lavoro e strumenti analitici sviluppati regolarmente. La spettrometria di massa (MS) è attualmente il metodo dominante utilizzato nella maggior parte degli esperimenti, ma c'è un crescente entusiasmo attorno al sequenziamento di singole molecole e alle sue potenziali applicazioni nella proteomica.

Il sequenziamento proteico di singole molecole e la proteomica della MS a singola cellula sono approcci distinti. La proteomica della MS a cellula singola si basa sulla misurazione di migliaia di copie di un peptide specifico, mentre le tecnologie di sequenziamento delle proteine ​​a molecola singola misurano le singole copie di ciascun peptide. Anche se questi due campi probabilmente convergeranno ad un certo punto, non sono ancora stati utilizzati per misurare peptidi o proteine ​​nelle singole cellule.

Molti fornitori di MS stanno sviluppando strumenti per supportare la proteomica della MS a cellula singola. Tuttavia, il sequenziamento di singole molecole è ancora in fase di prova di concetto. La MS a singola cellula è attualmente più avanzata e pronta per l’uso, ma il sequenziamento di singole molecole potrebbe avere applicazioni complementari nel rilevamento di proteine ​​a livello di ultra-tracce. Potrebbero potenzialmente esserci aree di concorrenza e complementarità tra queste due tecnologie mentre continuano ad avanzare.

Sia la proteomica della MS a cellula singola che il sequenziamento delle proteine ​​affrontano sfide legate alle limitazioni della gamma dinamica e alla produttività delle misurazioni. Migliorare la preparazione e le separazioni dei campioni può apportare benefici a entrambi i campi. È importante notare che, nonostante l’emergere di tecnologie proteomiche non MS, la spettrometria di massa rimane versatile e in grado di studiare un’ampia gamma di analiti provenienti da diversi sistemi biologici. La sua versatilità gli consente di colmare le lacune anche quando altre tecnologie emergenti maturano.

Guardando al futuro, se la proteomica unicellulare continua a progredire in termini di produttività e sensibilità, potrebbe potenzialmente diventare la modalità predefinita di profilazione del proteoma. Analogamente alla trascrittomica, la misurazione delle popolazioni di cellule individualmente fornisce simultaneamente sia la granularità della singola cellula che informazioni a livello di popolazione.

Fonte: Dr. Ryan Kelly, professore associato presso il Dipartimento di Chimica e Biochimica della Brigham Young University