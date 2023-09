In un libro sul futuro dell’intelligenza artificiale, il professore del MIT Max Tegmark presenta uno scenario distopico in cui le macchine adottano obiettivi dannosi per l’umanità se non sono in grado di comprendere e allinearsi con precisione agli interessi umani. Sebbene ciò possa sembrare inverosimile, la nostra specie, attraverso la rapida espansione dell’intelligenza umana, ha avuto un profondo impatto sul pianeta e sugli altri esseri viventi.

L’umanità, che un tempo si trovava in un momento critico con solo poche migliaia di individui rimasti, ora rappresenta il 36% di tutti i mammiferi sulla Terra. Un ulteriore 60% è costituito da animali come le mucche, allevati per il consumo umano. Solo il 4% sono animali selvatici. Il nostro progresso ha portato alla riduzione dello spazio per altri animali, portando alla sesta estinzione di massa, la prima causata da una singola specie. Questo evento di estinzione non si limita alle singole specie ma colpisce interi rami dell’albero evolutivo, con i generi che scompaiono a un ritmo 35 volte più veloce rispetto agli ultimi 65 milioni di anni.

I ricercatori hanno scoperto che almeno un terzo dei vertebrati conosciuti stanno subendo un calo demografico e sono confinati in ecosistemi più piccoli. Ad esempio, all’inizio del XX secolo c’erano 10 milioni di elefanti, ma oggi ce ne sono meno di mezzo milione e molti paesi non ospitano più queste magnifiche creature.

La perdita di interi generi non solo sconvolge gli ecosistemi ma ha anche un impatto sulla salute e sul benessere umano. La scomparsa dei grandi predatori in alcune regioni ha portato ad un aumento della popolazione di cervi e topi dalla coda bianca, che ospitano zecche che trasmettono la malattia di Lyme. Inoltre, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e la distruzione della biodiversità contribuiscono alla diffusione di malattie tra animali ed esseri umani, come si è visto con la pandemia di Covid-19.

Conservare la biodiversità e investire nella protezione delle foreste tropicali, dove si trovano i livelli più elevati di biodiversità, è fondamentale per mitigare il collasso degli ecosistemi. Per prevenire ulteriori devastazioni è necessaria un’azione urgente, accompagnata da investimenti significativi. Se continuiamo sulla strada attuale, le conseguenze potrebbero essere molto più catastrofiche di quanto possiamo immaginare.

Fonti: libro di Max Tegmark sull'intelligenza artificiale, studio pubblicato nel database PNAS, International Union for Conservation of Nature