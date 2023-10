Previsione dei difetti di rotazione nel carburo di silicio: un passo verso il progresso delle tecnologie quantistiche

I ricercatori della Pritzker School of Molecular Engineering dell'Università di Chicago hanno condotto uno studio computazionale per prevedere la creazione di specifici difetti di spin nel carburo di silicio. I risultati del loro studio, pubblicati su Nature Communications, forniscono un passo importante nell’identificazione dei parametri di fabbricazione per i difetti di spin che possono essere utilizzati nelle tecnologie quantistiche.

Comprendere i difetti di rotazione

I difetti di spin nei semiconduttori e negli isolanti sono impurità o atomi fuori posto in un solido che trasportano uno spin elettronico. Questa proprietà può essere utilizzata per creare qubit, l’unità operativa di base nelle tecnologie quantistiche. Tuttavia, la sintesi dei difetti di spin non è ancora completamente ottimizzata e non esiste una strategia chiara per progettare questi difetti secondo specifiche specifiche. Nel carburo di silicio, un materiale noto per la sua disponibilità e il potenziale per gli qubit di spin, diversi esperimenti hanno prodotto raccomandazioni diverse per creare i difetti di spin desiderati.

Un viaggio computazionale

Per comprendere la formazione dei difetti di spin, il gruppo di ricerca guidato da Giulia Galli ha utilizzato simulazioni atomistiche complete. Si sono concentrati sulla previsione della formazione di un particolare tipo di difetto di spin noto come “divacanze”, che si crea rimuovendo un atomo di silicio e di carbonio dal carburo di silicio. Le lacune si dimostrano promettenti per le applicazioni di rilevamento e le tecnologie quantistiche.

Sbloccare il rilevamento quantistico

Il rilevamento quantistico ha il potenziale per rilevare campi magnetici ed elettrici, nonché rivelare le complessità di reazioni chimiche complesse. Tuttavia, per sbloccare questo potenziale, è necessario creare i giusti difetti di spin o qubit nelle posizioni giuste. Il team ha combinato diverse tecniche computazionali per studiare i movimenti degli atomi e delle cariche durante la formazione dei difetti a diverse temperature.

Raggiungere la controllabilità

Le simulazioni del team hanno rivelato le condizioni specifiche in cui i difetti di spin di vacanza possono formarsi in modo efficiente e controllabile nel carburo di silicio. Comprendendo il complesso meccanismo di formazione dei difetti, diventa possibile evitare difetti interferenti indesiderati che potrebbero influenzare le capacità di rilevamento desiderate dei difetti di spin. Gli strumenti computazionali sviluppati dal gruppo di ricerca possono essere utilizzati dagli sperimentali per progettare vari difetti di spin nel carburo di silicio e in altri semiconduttori.

Direzioni future

Il team prevede di espandere i propri studi computazionali per includere condizioni più realistiche, come superfici, deformazioni e difetti macroscopici. Mirano anche a capire come le superfici influenzano la formazione dei difetti di spin. Sebbene sia necessario ulteriore lavoro per generalizzare il loro strumento e prevedere una gamma più ampia di processi di formazione di difetti e di matrici di difetti, lo studio di prova del principio del team dimostra la capacità di determinare computazionalmente le condizioni necessarie per creare i difetti di spin desiderati. Con la continua ricerca e i miglioramenti degli algoritmi, i progressi nelle tecnologie quantistiche sono a portata di mano.

