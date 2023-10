La simulazione di un ipotetico viaggio nel tempo risolve problemi sperimentali, lo dimostra uno studio

I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno sviluppato una simulazione che dimostra come la manipolazione dell’entanglement, una caratteristica della teoria quantistica, possa risolvere problemi che sembrano impossibili utilizzando la fisica standard. Lo studio, pubblicato su Physical Review Letters, esplora il controverso argomento relativo alla possibilità o meno delle particelle di viaggiare indietro nel tempo e lo collega alla metrologia quantistica.

L'entanglement quantistico è un fenomeno in cui le particelle vicine tra loro possono rimanere collegate anche se separate. Questo è il fondamento dell’informatica quantistica, in cui le particelle connesse eseguono calcoli complessi che i computer classici non sono in grado di gestire. Nella simulazione, uno sperimentalista intreccia due particelle, di cui una viene utilizzata in un esperimento. Dopo aver ottenuto nuove informazioni, lo sperimentalista manipola la seconda particella per alterare lo stato passato della prima particella, cambiando il risultato dell'esperimento.

L'autore principale David Arvidsson-Shukur spiega la simulazione usando l'analogia dell'invio di un regalo a qualcuno in base alla sua lista dei desideri. In uno scenario rispettoso della cronologia è impossibile sapere in anticipo quale regalo inviare. Tuttavia, se il mittente riceve la lista dei desideri dopo aver inviato il regalo, la simulazione mostra come modificare retroattivamente l’azione precedente possa garantire il risultato desiderato.

Per affrontare l’elevata probabilità di fallimento della simulazione, i ricercatori propongono di inviare un gran numero di fotoni entangled e di utilizzare un filtro per garantire che solo quelli corretti raggiungano la fotocamera. Il coautore Aidan McConnell paragona questo all'invio di più regali e quindi all'informazione del destinatario su quali consegne scartare in base al risultato desiderato.

Il collegamento della simulazione alla metrologia quantistica è significativo per le applicazioni tecnologiche. Modificando retroattivamente i fotoni originali, i ricercatori possono ottimizzare la preparazione dei fotoni negli esperimenti, anche dopo che hanno raggiunto il campione.

Sebbene la simulazione abbia una probabilità di fallimento del 75%, i ricercatori sottolineano che la necessità di un filtro è rassicurante. Ciò suggerisce che la simulazione non funziona in modo coerente, allineandosi ai principi della relatività e ad altre teorie che formano la nostra attuale comprensione dell’universo.

Nel complesso, questo studio dimostra il potenziale della simulazione di scenari di viaggio nel tempo per risolvere problemi sperimentali e migliorare i risultati negli esperimenti quantistici.

