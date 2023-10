Un modello computerizzato rivela l’evoluzione della copertura di ghiaccio alpino in 120,000 anni

Secondo uno studio condotto da esperti delle Università di Losanna, Berna e Zurigo, un nuovo modello computerizzato ha ricostruito l’evoluzione della copertura glaciale alpina negli ultimi 120,000 anni con una precisione senza precedenti. Il modello offre un'esperienza visiva accattivante e rappresenta una svolta significativa nel campo della glaciologia e della climatologia.

I ricercatori hanno utilizzato indizi geomorfologici sul campo, come morene e massi erratici, per convalidare la simulazione. La complessità del processo di modellazione era evidente, poiché ci sono voluti sei anni per impostare correttamente i modelli climatici e glaciologici in modo che corrispondessero a quanto osservato nella realtà.

Tuttavia, la verifica del modello oltre i 24,000 anni rappresenta una sfida a causa del massimo glaciale durante quel periodo che sradica tutte le prove precedenti. Sebbene esista questa limitazione, il modello computerizzato rimane un potente strumento per inquadrare la nostra comprensione del riscaldamento globale.

Confrontando passato e presente, il modello rivela una netta differenza. Circa 24,000 anni fa, città come Losanna erano coperte da oltre un chilometro di ghiaccio, sottolineando l’impatto significativo degli attuali cambiamenti climatici.

Le Alpi europee, caratterizzate da un'importante catena montuosa che si estende attraverso l'Europa centrale, coprono circa 200,000 chilometri quadrati. Queste maestose montagne hanno influenzato le culture, le economie e gli ambienti dei paesi che attraversano, tra cui Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera. Le Alpi si sono formate milioni di anni fa attraverso la collisione delle placche tettoniche, dando vita ai paesaggi mozzafiato e alle vette imponenti che vediamo oggi.

La regione alpina sperimenta condizioni meteorologiche diverse, che supportano un'ampia varietà di specie animali e vegetali endemiche. Inoltre, le Alpi svolgono un ruolo chiave nell’economia europea in quanto destinazione turistica popolare e industria mineraria storicamente significativa.

Nel complesso, questo studio fornisce preziose informazioni sull’evoluzione della copertura glaciale alpina e sul ruolo delle Alpi europee nel modellare sia il paesaggio naturale che le culture umane.

Fonte:

– Giornale di glaciologia