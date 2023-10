La nuova simulazione 3D fornisce approfondimenti sulla morfologia delle Kilonovae

By

Una simulazione computerizzata tridimensionale (3D) innovativa ha replicato con successo le caratteristiche spettroscopiche osservate in una kilonova, facendo luce sulle conseguenze di una fusione tra due stelle di neutroni. La simulazione, condotta dagli scienziati del GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung e della Queen's University di Belfast, descrive accuratamente le interazioni tra elettroni, ioni e fotoni all'interno del materiale espulso durante l'evento di fusione, che determina la luce osservabile attraverso i telescopi.

La simulazione copre l’intero processo di fusione di una stella di neutroni, compresa la nucleosintesi con cattura di neutroni, l’energia rilasciata dal decadimento radioattivo e il trasferimento radiativo che coinvolge decine di milioni di transizioni atomiche di elementi pesanti. Utilizzando un modello 3D, la simulazione può prevedere con precisione la luce osservata da qualsiasi angolo di visione. Se osservate da un angolo quasi perpendicolare al piano orbitale delle due stelle di neutroni, le distribuzioni spettrali simulate assomigliano molto alle caratteristiche osservate della kilonova AT2017gfo.

Questo risultato rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione delle origini degli elementi pesanti, come il platino e l’oro, prodotti durante le fusioni di stelle di neutroni. Circa la metà degli elementi più pesanti del ferro vengono generati in ambienti con temperature e densità di neutroni estreme, condizioni che si verificano durante la fusione e la successiva esplosione delle stelle di neutroni. La materia espulsa da questo processo produce nuclei pesanti ricchi di neutroni instabili, che alla fine decadono e rilasciano energia, risultando in un'emissione di luce brillante e che svanisce rapidamente.

Anche se la simulazione 3D fornisce informazioni preziose, ci attendono ulteriori sfide. I ricercatori devono tenere conto della velocità con cui la distribuzione spettrale cambia nel tempo e descrivere accuratamente le proprietà del materiale espulso nella fase avanzata. I futuri progressi in questo campo si baseranno su dati sperimentali atomici e nucleari di alta qualità, che saranno resi disponibili da strutture come FAIR.

L’accordo senza precedenti tra la simulazione e l’osservazione della kilonova AT2017gfo approfondisce la nostra comprensione dei complessi processi coinvolti nelle fusioni di stelle di neutroni e nella successiva produzione di elementi pesanti. Con i continui progressi in quest’area, gli scienziati saranno in grado di fare previsioni più precise e svelare le condizioni in cui questi elementi sono stati sintetizzati.

Fonte: The Astrophysical Journal Letters (2023) tramite Phys.org