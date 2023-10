I vermi possono provare emozioni simili alla paura?

Un recente studio condotto da ricercatori della Nagoya City University in Giappone e della Northeastern University negli Stati Uniti suggerisce che il nematode Caenorhabditis elegans, un minuscolo nematode, può provare emozioni simili alla paura. Nonostante fossero privi di occhi, colonna vertebrale e cervello, i vermi mostravano una risposta negativa quando sottoposti a una breve scossa elettrica, fuggendo ad alta velocità per diversi minuti. I ricercatori ritengono che questa reazione prolungata indichi uno stato cerebrale simile alla paura.

Mentre la questione se gli invertebrati possano provare emozioni simili a quelle umane rimane dibattuta, le prove di precedenti esperimenti su gamberi, bombi e moscerini della frutta suggeriscono che possono sperimentare stati cognitivi positivi e negativi duraturi a seguito di stimoli specifici. Lo stesso Charles Darwin scrisse dell'espressione di rabbia, terrore, gelosia e amore negli insetti, sebbene ciò fosse principalmente basato sull'antropomorfizzazione piuttosto che su esperimenti oggettivi.

Misurare oggettivamente le emozioni negli animali è stata una sfida. Tuttavia, i biologi David Anderson e Ralph Adolphs hanno proposto nel 2014 un quadro che definisce le emozioni come stati centrali interni innescati da stimoli specifici. Per essere considerata una risposta emotiva, la reazione di un animale deve soddisfare determinati criteri, tra cui la persistenza dopo la scomparsa dello stimolo, l'aumento o la diminuzione in risposta all'entità dello stimolo, il dominio di altre risposte comportamentali e l'essere coerente a seconda del tipo di stimolo.

Il comportamento di C. elegans soddisfa almeno tre di questi criteri in risposta alle scosse elettriche, suggerendo che anche i vermi possono provare emozioni basilari come la paura. I vermi hanno continuato a fuggire dal sito della scossa ad alta velocità per oltre 2 minuti dopo aver rilevato una corrente elettrica alternata per 45 secondi. Durante questo stato di paura, ignoravano il cibo nelle vicinanze, indicando che gli stimoli positivi venivano soppressi dallo stato emotivo negativo. Suggerisce anche che questa risposta emotiva può essere generalizzata, nel senso che può essere innescata da diversi stimoli e risposte di impatto ad altri stimoli.

La ricerca indica che i circuiti neurali del C. elegans potrebbero far luce sulla regolazione delle emozioni nel regno animale. Comprendendo i meccanismi condivisi per le risposte emotive, gli scienziati possono ottenere informazioni sullo sviluppo delle emozioni negative persistenti osservate nei disturbi dell'umore come la depressione. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se i nematodi mostrano stati emotivi positivi in ​​risposta a ricompense come il cibo.

