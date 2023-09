La Simons Foundation annuncia i destinatari degli Independence Awards

La Simons Foundation ha rivelato i 13 destinatari dei suoi prestigiosi Independence Awards, che supportano i ricercatori nella loro transizione dalla formazione con tutor a posizioni di ricerca indipendenti. Ciascun ricercatore riceverà fino a due anni di supporto post-dottorato, compreso uno stipendio annuo di 85,000 dollari e un'indennità per risorse e sviluppo professionale di 10,000 dollari all'anno. Dopo aver ottenuto una posizione di ruolo di docente, i ricercatori riceveranno sovvenzioni per un totale di 600,000 dollari in tre anni.

I tre programmi di premi per l’indipendenza sono forniti attraverso la Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), la Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) e la Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Questi programmi mirano a coinvolgere i ricercatori nel passaggio verso l'indipendenza della ricerca.

I premi Transition to Independence (TTI), offerti attraverso SCGB e SCPAB, forniscono supporto ai ricercatori nel campo delle neuroscienze. I premi TTI SCGB si concentrano sullo studio dei circuiti su larga scala con risoluzione di singola cellula per comprendere la codifica e la dinamica neurale, mentre i premi TTI SCPAB si concentrano sulla neuroscienza dell’invecchiamento cognitivo in assenza di malattia. Entrambi i programmi sono aperti a individui provenienti da gruppi sottorappresentati nelle neuroscienze, compresi quelli con disabilità e contesti svantaggiati.

Il premio SFARI Bridge to Independence (BTI) accetta candidati provenienti da contesti diversi che lavorano su vari aspetti della scienza dell'autismo, come la genetica, i meccanismi molecolari, i circuiti e i sistemi e la scienza clinica. SFARI incoraggia le candidature provenienti da gruppi storicamente sottorappresentati o esclusi.

Tutti i partecipanti ai tre programmi entreranno a far parte di una comunità di apprendimento, impegnandosi in attività di sviluppo professionale e di costruzione della comunità. Parteciperanno a workshop, riceveranno supporto dagli scienziati e dal personale della Simons Foundation, incontreranno i mentori esterni assegnati e parteciperanno di persona alle riunioni degli investigatori della Simons Foundation e ai ritiri del Premio Indipendenza.

Il periodo per presentare domanda per i premi per l'indipendenza del 2024 si aprirà il 10 ottobre 2023. Per ulteriori informazioni sui premi, visitare la pagina informativa dei Simons Foundation Independence Awards.

